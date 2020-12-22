المجمعات الاستهلاكية: اللحوم والدواجن متوفرة بكميات تغطي أعياد الميلاد

قال هشام عبدالمنعم، رئيس قطاع المجمعات في شركة الأهرام للمجمعات الإستهلاكية، إن الدولة توفر في الوقت الحالي اللحوم السودانية الطازجة واللحوم الضاني البلدي بكميات كبيرة بمناسبة أعياد الكريسماس، بالإضافة للحوم الكندوز السوداني التي يتم ذبحها في المجازر المصرية وسعر الكيلو 85 جنيه، واللحوم الضاني البلدي 100 جنيه للكيلو.

الدولة توفر السلع بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل

وأضاف «عبدالمنعم»، خلال حديثه مع محمد سعيد مراسل قناة «dmc»، أن الدواجن عليها تخفيض بمناسبة أعياد الميلاد، حيث بلغ سعر الكيلو 30 جنيه بدلا من 37 جنيه، بالإضافة للحوم البرازيلي المجمدة ومتوفرة كقطع ممتازة وسعر الكيلو 65 جنيه، وتحاول الدولة جاهدة توفير السلع بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل.

البيع يتم في حدود الاستهلاك الأسري

وشدد على أن الدولة تحاول جاهدة توفير جميع السلع بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل والسلع بالفعل متوفرة بجميع المجمعات، مؤكدا أن السلع المتواجدة بالمجمعات الاستهلاكية وتوفرها الدولة لمحدودي الدخل ويتم البيع في حدود الاستهلاك المنزلي لأي أسرة، وليست بكميات كبيرة، وخصوصا أن اللحوم الكندوز بـ85 جنيه ولكنها في الخارج في حدود 140 جنيه، ولذلك يتم البيع في حدود الاستهلاك الأسري فقط.

وأكمل أن المجمعات الاستهلاكية تتبع الإجراءات الاحترازية ويتم عمل تطهير للمجمعات ومنع التزاحم، والحرص على التباعد بين المواطنين، بالإضافة لتوفير الكمامات في المنظومة التموينية بـ50 قرش وتستعمل لمدة شهر من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع طبقا للمواصفات العالمية.