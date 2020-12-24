استشاري مناعة: تحور خطير في الغشاء البروتيني لفيروس كورونا

قال الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحادث الإكلينيكية والمناعة بواشنطن، وزميل هيئة سلامة الدواء الأمريكية سابقا، إن السلالات الجديدة المتحورة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، تم اكتشافها في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، لكن الخطورة تكمن في وجود أكثر من 10 تحورات في مناطق مختلفة في جسم الفيروس، وحدث تحور في الغشاء البروتيني التاجي المسئول عن التحام الفيروس، مع الخلية البشرية، وهذا سيؤدي إلى سرعة انتشار الفيروس الجديد المتحور.

استقصاء في أمريكا لبيان صحة وجود السلالة الجديدة

وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، إلى أن الخبراء البريطانيون، اكتشفوا سرعة انتشار السلالة الجديدة بنسبة 70%، لكن لم يتم فحص شدتها، وهذا يجبر المواطنين في مختلف الدول، على سرعة اتخاذ التدابير الاحترازية، لأن هذه السلالات قد تتواجد في دول أخرى وليس في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا فقط.

وأشار إلى إجراء استقصاء وبائي في الولايات المتحدة الأمريكية، للوقف على مدى وجود وانتشار هذه السلالة المتحور في أمريكا، خاصة أنه الموجة الأولى للفيروس بداية العام الجاري، تم اكتشاف حالات في غرب أمريكا كانت من سلالة قادمة من الصين التي ظهر فيها الوباء لأول مرة في الوقت الذي ظهرت حالات أخرى في نيويورك لسلالة قادمة من القارة الأوروبية.

الإدارة الأمريكية الجديدة ستكون صارمة في التعامل مع الوضع

وتابع: «في ظل وجود الإدارة الجديدة سيكون الأمر أكثر صرامة في التعامل مع الجائحة المنتشرة في ظل ارتخاء سابق للتعامل مع الفيروس وتسبب بإصابة 17 مليون حالة مؤخرا، والرئيس المنتخب جو بايدن حصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد وربما سيفرض الزام بارتداء الكمامة الطبية في مختلف الولايات مع توليه الحكم في 20 يناير المقبل ويتم حاليا تلقيح المواطنين في الولايات المتحدة بعد إجازة لقاحين من هيئة الأغذية والدواء الأمريكية».