علي جابر يعلن حصوله على لقاح فيروس كورونا «صور»

تلقى الإعلامي علي جابر، لقاح فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامته، وخوفا من العدوى بالفيروس، خلال المرحلة الثانية.

ونشر «جابر» صورة له بعد الحصول على اللقاح، وعلق عليها قائلا: «خلال تلقي اللقاح، شكرا وزارة الصحة الإماراتية، وشكرا للدكتورة أمل الحمادي».

ومن المعروف عن الإعلامي علي جابر، مساندته للشعب اللبناني، موقفه السياسي المستمر الداعم لبلده، وظهر ذلك خلال حادث الانفجار الذي حدث في بيروت منذ شهور، وخلّف مئات من القتلى والجرحى.

وكتب علي جابر، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لقد قتلتم أحلامنا ومستقبل شبابنا يا أولاد الأفاعي "القـ... سابقا" لبنان ليس لكم، أنتم محتلون طغاة يجب مقاومتكم كما إسرائيل، وظلمكم أشد مضاضة من السيف المهند».

كما أوضح رأيه مؤخرا في الاحتجاجات الخاصة في لبنان، مؤكدا أن الثورة أجهضت محاولات جهات سياسية ركوب الموجة، وأن «الثورة التي عبرت عن نفسها في أماكن الاغتراب من فرنسا، إلى استراليا وبريطانيا إلخ.. ترتدي أهمية كبرى، نظرا إلى دحضها تلقائيا جميع الاتهامات التي سيقت ضدها من تدخل السفارات، إلى تمويل الحراك من قبل جهات مشبوهة ومحاولة جهات سياسية ركوب الموجة.. لبنان يتنفض».

واشتهر علي جابر كإعلامي بمصر من خلال برنامج المسابقة «عرب جود تالنت»، وهو خاص باكتشاف المواهب الغنائية الشابة، وكان معروف عنه صرامته في اتخاذ أي قرارات خاصة بالمشاركين.

ولم يكن وجه علي جابر مألوفا للكثير؛ فلقد حصل على البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت، والماجستير في الاتصالات العامة من جامعة سيراكيوز في الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1986، ودكتوراه من جامعة كامبريدج في بريطانيا، يعمل مديرا عاما لقنوات «إم بي سي».

وكان يُلقي محاضرات في الإنتاج التلفزيوني بالجامعة اللبنانية الأمريكية، في الفترة من عام 1987 إلى 1997.