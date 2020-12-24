23 تحورا في فيروس كورونا أنتجوا سلالة جديدة.. خبراء يكشفون التفاصيل

أثار إعلان وزير الصحة البريطاني، مان هانكوك، اكتشاف بلاده لـ سلالة جديدة من فيروس كورونا لدى اثنين من المرضى المصابين بالفيروس، الخوف والرعب والترقب في جميع أنحاء العالم، حيث لم ينتهي العالم من إبداء فرحته بظهور أمصال مضادة لفيروس كورونا، ليفاجأ بوجود سلالة جديدة من الفيروس القاتل الغامض، والذي ظهر في مقاطعة وهان الصينية في نهاية عام 2019، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن هذا الفيروس يمثل جائحة عالمية بعدما انتشر في عدد كبير من دول العالم وبشكل سريع ومخيف لم يحدث من قبل.

الصحة البريطانية: السلالة الجديدة لها علاقة بجنوب أفريقيا

وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أعلن اكتشاف بلاده سلالة جديدة ثانية من فيروس كورونا لدى مريضين اثنين في البلاد، مشيرا إلى أن السلالة الجديدة لها صلة بجنوب أفريقيا.

ونقلت «سكاي نيوز» تصريح الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير الخبراء الأميركيين في الأمراض المعدية، لشبكة «سي إن إن»، أن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تراقب انتشار هذه السلالة بلا شك، محذرًا من المبالغة في رد الفعل.

أستاذ بجامعة نيويورك: الفيروس أصبح أكثر عدوى

أما الدكتور بوب لاهيتا، الأستاذ في جامعة نيويورك الطبية، ورئيس مستشفى سانت جوزيف الجامعي، كشف تفاصيل هذه التحورات مشيرًا أن الطفرات في فيروس كورونا متوقعة منذ بداية تفشيه، وقد وصل عددها الآن إلى 23، لافتًا أن 8 طفرات منها حدثت في البروتين الخارجي للفيروس.

وأوضح البروفيسور لاهيتا ل في مقابلة خاصة مع «موقع سكاي نيوز عربية»، أن الطفرات على سطح الفيروس مكنه من الالتصاق بفاعلية أكبر بالمستقبلات الموجودة في خلايا الأنف والفم والعين، مما يجعله أكثر عدوى، مؤكدًا أن حياة الفيروسات تقوم على الطفرات والتحورات وأن بعض الفيروسات تتحور عدة مرات في العام الواحد، ومنها فيروس الإنفلونزا، والطفرات المتعددة في فيروس كورونا قد تجعل مرض كوفيد 19 من الأمراض المتوطنة، مما يعني أنه سيتطلب لقاحا جديدا كل عام.

سريع الانتشار ويصيب الأطفال.. خبراء يكشفون حقائق سلالة كورونا الجديدة

لم تظهر في مصر حتى الآن

وفي سياق متصل، نفى المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ما تردد عن وجود سلالة جديدة في مصر، مؤكدًا في تصريحات تلفزيونية أن الحكومة تتابع كل التحاليل التي يخضع لها المصابون، وحتى الآن، لم نكتشف أي سلالة جديدة من هذا المرض.