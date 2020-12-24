المتهم باغتصاب طفلة حلوان المعاقة ذهنيا: «أنا مش متجوز جدتها»

23 يوما هي المدة التى ظل المتهم الرئيسي باغتصاب طفلة معاقة ذهنيا بـ«حلوان» وحملت سفاحا منه، هاربا من أجهزة الأمن بالقاهرة، دلت تحريات الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم استأجر شقة في منطقة المعصرة، وظل مختبئأ بها، في محاولة للهروب بإحدى محافظات الصعيد.

مش متجوز جدتها

كشف المتهم عن تفاصيل جديدة في واقعة اتهامه باغتصاب المجني عليها، حيث فجر مفاجأة بأنه ليس متزوجا من المتهمة الثانية «جدة الطفلة من ناحية الأم»، ولا يعرف شيئا عن واقعة اتهامه بالزواج من الجدة، وأنه كان يتردد على المنزل بحجة صلة الصداقه مع الأسرة.

بينما واجهته تحريات المباحث بأقوال الجدة، التي أكدت في بداية المحضر، أنها تزوجته عرفيا ثم طلقها، مشيرة إلى أنه عاطل عن العمل، واتفق على العيش بصحبة المتهمة الثانية كزوجها عرفيا أمام الأهالي، داخل منزلها بمنطقة حلوان، وأنها اكتشفت الجريمة بعد حمل الضحية، ولم تحذره أو تخطر رجال المباحث بالواقعة.

مكنتش أعرف إنها حامل

أضاف المتهم في اعترافاته، لم أعلم أن الطفلة حامل مني، بسبب إعاقتها الذهنية، وظننت أنها «تخينة» بسبب الأكل، وعندما اكتشفنا الواقعة بعد 4 أشهر من ممارستي معها الرذيلة -الحديث للمتهم- اتفقت مع جدتها من ناحية الأم، أن تكمل الفتاة حملها، وندعي كذبا أن مجهول اعتدى عليها.

عرض المتهم على الطب الشرعي

وأجرت النيابة العامة أمس الأول، مواجهة بين الضحية والمتهم بعد القبض عليه، وتعرفت عليه، ونادت أمام جهات التحقيق المختصة «عمو أحمد»، وواجهته النيابة بتحريات المباحث، أنه وراء الجريمة، وذلك بمساعدة جدة الطفلة من ناحية الأم.

وقررت النيابة، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة الاغتصاب، كما أمرت النيابة بعرض المتهم على الطب الشرعي، للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، كما طلبت أخذ عينه منه، ومطابقتها مع الجنين في رحم الضحية.