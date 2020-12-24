7 إرشادات من "الصحة" يجب اتباعها عند ظهور أعراض تنفسية في الكريسماس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الأربعاء، تسجيل 911 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا، بالإضافة إلى 42 حالة وفاة جديدة، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات التي سجلتها مصر حتى الآن 127972 حالة من ضمنهم 107961 حالة شفاء، كما بلغ إجمالي حالات الوفاة 7209.

وقدمت وزارة الصحة والسكان المصرية عددا من الإجراءات الواجب اتباعها حال ظهور أعراض تنفسية خلال مواسم الأعياد. وتستعرض «الوطن» هذه الإجراءات، في ضوء ما أوضحته الوزارة، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الإجراءات المتبعة حال ظهور أعراض تنفسية في الأعياد

ـ الابتعاد بمسافة لا تقل عن متر واحد عن الآخرين، المحيطين بك في جميع الأوقات.

ـ التهوية الجيدة لأماكن المعيشة المشتركة.

ـ مراقبة جميع الأعراض التي تظهر لمدة 14 يوما.

ـ الحرص على ارتداء الكمامة لحماية الآخرين.

ـ المواظبة على تنظيف الأيدي باستمرار.

ـ عدم الخروج إلى الأماكن العامة، وأي تجمع.

ـ الاتصال بالخط الساخن التابع لوزارة الصحة والسكان 105.

جاء ذلك ضمن تقارير الرصد والتقصي والفحوصات التي تجريها وزارة الصحة والسكان المصرية، في ضوء إرشادات منظمة الصحة العالمية.

أرقام وزارة الصحة وقنوات التواصل معها

كما تستمر وزارة الصحة والسكان في متابعة رفع استعداداتها القصوى بجميع المحافظات، للوقوف على الموقف ومتابعة التطورات أولاً بأول، بشأن مستجدات الأمور، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية، ضد أي فيروس أو مرض معدٍ، كما خصصت الصحة المصرية عددا من وسائل التواصل، لسهولة التواصل مع المواطنين، وتلقي الشكاوى الخاصة بهم، منها:

ـ الخط الساخن "105".

ـ الخط الساخن "15335".

ـ رقم الواتساب "01553105105".

ـ تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف المحمولة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن زوال الأعراض المرضية لفيروس كورونا المستجد، لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض، وذلك وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو 2020.