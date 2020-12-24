«ميسرة» عن تكريمه بالنمسا: بسبب مبادرة لمساعدة المسنين في زمن كورونا

قال الطفل ميسرة محمود مقلد، المصري الفائز بلقب شخصية العام 2020 في النمسا، عن سبب حصوله على الجائزة، إنه أطلق مبادرة لمساعدة كبار السن في النمسا، من أجل القيام بمهام أعمالهم في شراء مستلزماتهم من المحال التجارية وغيرها من المناطق المختلفة على مستوى فيينا.

وأضاف «مقلد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه وبعد إطلاقه لتلك المبادرة بمشاركة أصدقائه، علم بها المستشار النمساوي للجائزة، سباستيان كورتس، الممنوحة من صحيفة «دي بريسه» تقديرا لنشاطه في العمل العام، وقام بالثناء عليهم، ومن ثم تكريمه وفريق عمله، جزاء لتلك المبادرة التي نفعت الكثير من المسنين في النمسا.

وأوضح أن عمره 15 عاما، وبدأ تلك المبادرة على تطبيق «إنستجرام» ثم جرى تحويلها إلى «الواتساب»، حيث أشاد المستشار النمساوي بجهوده لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتم وضع مجموعة من الأرقام لكي يتم التواصل معهم من قبل كبار السن.

وكانت وزير الهجرة لشؤون المصريين بالخارج، قامت بتكريم الطفل «ميسرة محمود مقلد» الفائز بجائزة «شخصية العام» بالنمسا، خلال احتفالية بالنمسا، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي».

من جانبه، وجه ميسرة، وعدد من المشاركين في المبادرة، التحية والتقدير لجهود وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم على فكرة المبادرة وتأثيرها البنّاء والترويج لها، التي حظيت برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحققت تفاعلا كبيرا، وصل إلى أكثر من 50 مليون مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للوزارة.

وفي كلمته، أعرب ميسرة مقلد، عن سعادته الكبيرة بذلك، قائلا إنه فخور بتكريمه من بلده، معربا عن شكره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته الكريمة لمبادرة «اتكلم عربي»، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، على جهودها الكبيرة في المبادرة، ليصبح سفيرا لها وتعريف المصريين بالنمسا بالمبادرة لربطهم بهويتهم.