مستشار النمسا يعلن الإغلاق العام الثالث لمواجهة كورونا

أعلنت الحكومة النمساوية مساء اليوم، بدء الاغلاق العام الثالث في البلاد، خلال الفترة من 26 ديسمبر الجاري إلى 17 يناير المقبل، من أجل السيطرة على الإصابات السريعة والوفيات المرتفعة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال المستشار النمساوي سباستيان كورتز في مؤتمر صحفي مساء اليوم، إنه سيتم إغلاق كل شيء تقريبًا في الفترة المذكورة، لافتا إلى أن هناك قيود خروج صارمة بهدف تقليل الاصابات الجديدة.

وأضاف كورتز، أن هؤلاء الذين لم يشاركوا فى فحوصات كورونا الجماعية يجب أن يلتزموا بحظر التجول طول اليوم وارتداء كمامة طبية عند الذهاب الى محلات بيع المنتجات الغذائية.

وأشار المسؤول النمساوي، الى منع الخروج نهائيا فى احتفالات رأس السنة الميلادية، موضحا أن المدارس بالكامل ستتحول الى التعليم عن بعد فى الفترة بين 7 الى 17 يناير المقبل.

وكان كورتز، حذر في وقت سابق، من احتمال تعرض البلاد لأوقات صعبة في يناير وفبراير ومارس المقبلين، بسبب الموجة الثالثة من كورونا.

وقال كورتز، في تصريحات، إن استمرار ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بالفيروس، فرض على الحكومة تشديد إجراءات كورونا مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه جرى السماح لأسرتين فقط، كحد أقصى، للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة معا، ولعشرة أشخاص في ليلة عيد الميلاد، لافتا إلى أنه كان ينبغي أن يكون للإغلاق تأثيره، لكن أرقام الإصابات لا تزال مرتفعة بشكل كبير.

وأوضح كورتز: «نحن بعيدون عن تخفيف الإجراءات، وقد تبدأ الموجة الثالثة في يناير المقبل»، مشيرًا إلى أن الإغلاق في النمسا دعم الاتجاه الجيد للسيطرة على العدوى، ولكننا بعيدون عن الاسترخاء العام.