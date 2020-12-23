كورونا يضرب أوروبا.. النمسا تبدأ التطعيم.. وارتفاع الإصابات في بريطانيا

تبدأ النمسا حملة تطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد، الأحد المقبل، وسط تفشي سلالة جديدة من الفيروس فى بريطانيا.

وأعلن المستشار النمساوي سباستيان كورتس، أن بلاده ستبدأ التطعيمات بلقاح كورونا الجديد فايزر- بيونتك يوم الأحد المقبل، بالتزامن مع جميع دول الاتحاد الأوروبي.

ووافق الدكتور كريستوف وينيش، كبير أطباء الأمراض الوبائية وخبير وباء كورونا، على أن يكون أول المتلقين للقاح الجديد، معتبرًا أن هذه أفضل هدية له في عيد الميلاد.

وأوضح أنه تم اختيار خمسة مرضى أيضا لتلقى اللقاح ممن تنطبق عليهم شروط المرحلة الأولى من المجموعات المستهدفة، وهم من المقيمين في دور التقاعد ورعاية المسنين وتزيد أعمارهم على 80 عامًا، منوهاً إلى أن هؤلاء الأشخاص معرضون بشكل خاص للخطر بسبب تقدمهم في السن و ووجود أمراض سابقة أو مزمنة، مؤكدا أنهم وافقوا طوعياً على تلقى اللقاح إضافة إلى عدد آخر من العاملين في الأطقم الطبية والتمريض في مرحلة تالية.

فى السياق ذاته، تستمر الموجة الثانية من فيروس كورونا في بريطانيا في التصاعد حيث سجلت اليوم أكثر من 36 ألف إصابة.

وتضاعفت الإصابات اليومية بكورونا أسبوعًا بعد أسبوع بسبب التجمعات في جميع أنحاء لندن والجنوب الشرقي وشرق البلاد، وفقًا لما نقلته صحيفة «ميل أونلاين» عن بيانات وزارة الصحة.

فيما حذر أحد المستشارين العلميين للحكومة من أن بريطانيا تواجه كارثة إنسانية ما لم يفرض الوزراء قواعد أكثر صرامة في جميع أنحاء البلاد، ما أثار مخاوف من إغلاق كامل في إنجلترا مطلع 2021.

وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل، إن المخاوف اليوم تزايدت في كثير من المناطق داخل بريطانيا، وقد تغرق في المستوى الأصعب من الإغلاق إذا لم يتم السيطرة على تفشي فيروس كورونا، لكنها رفضت استبعاد إغلاق وطني آخر.

وقالت لشبكة سكاي نيوز: «إذا استمر الفيروس في الانتشار فسنتخذ إجراءات أقوى، لأنه في نهاية الأمر هدفنا هو إنقاذ الأرواح والحفاظ على سلامة الناس».

فيما أعلنت التشيك أنها ستسمح لمواطنيها العالقين في المملكة المتحدة جراء قيود السفر بالعودة إلى البلاد شرط ثبوت النتيجة السلبية لمسحة اختبار فيروس كورونا المستجد .

وأوضحت، أن المسحة يجب أن تجري خلال 72 ساعة كحد أقصى قبل العودة للبلاد، كما سيخضع العائدون لعزل ذاتي ويجرون مسحة أخرى خلال 5 أيام من العودة.

ولجأت نحو 40 دوله على مستوى العالم لوقف حركة السفر مع بريطانيا لمواجهة تفشى السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.