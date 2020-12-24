بعد أسبوع.. التموين تستعد لبدء إضافة المواليد على البطاقات

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، للإعلان بشكل رسمي عن بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين، مطلع يناير 2021، وذلك لأبناء الفئات الأكثر احتياجًا.

وكشف مصدر بالوزارة، لـ«الوطن»، أن الإضافة ستتم في مكاتب التموين وعبر موقع دعم مصر، من أول الشهر المقبل حيث ستتم الإضافة للفئات الأكثر احتياجًا وهي «عمال اليومية وأصحاب معاش تكافل ومعاش كرامة، وعمال التراحيل والأرامل والمطلقات».

استبعاد غير المستحقين للدعم من على البطاقات التموينية

وتابع المصدر بأنه سيتم تحديد الفئات العمرية للمواليد التي سيتم إضافتها، عقب فتح باب التسجيل للفئات لتسجيل بياناتها.

كان وزير التموين والتجارة الداخلية، اتخذ قرارا مؤخرا، باستبعاد غير المستحقين لدعم الدولة من على البطاقات التموينية، مؤكدا حرص القيادة السياسية على وصول الدعم لمستحقيه، مشددا على حذف غير المستحقين، وانحيازا للأسر الأكثر احتياجا، عن طريق إضافة المواليد الجديدة على البطاقات.

وأوضح الوزير، أن إضافة المواليد الجديدة، تأتي تنفيذا للقرار الاستثنائي انحيازا للفئات الأكثر احتياجا واستحقاقا، بناءً على مجموعة من الضوابط والمعايير التي حددها ووضعها القرار الوزاري المنظم لعملية الإضافة، مشيرا صرف خبز مدعم إلى 71 مليون مواطن، فضلا عن وجود 64 مليون مواطن على المقررات التموينية.

وأعلن وزير التموين، استغلال أراضي المخابز المليونية غير المستغلة، عبر تحويلها إلى مخازن استراتيجية عملاقة، أو كما هي مخابز مليونية، في حالة وجود الحاجة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث يتم بحث الاستفادة من مختلف المنشآت والجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك لما فيه من استفادة للدولة.

وشدد المصيلحي، على أن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفى لـ5.5 شهر، مشيرا إلى أنه جار دراسة الاتفاق مع وزارة المالية، على تخصيص جزء من الموارد المالية لوزارة التموين في الموازنة العامة للدولة، بشأن صرف مرتبات للموظفين المنتدبين من الخدمة العامة لمكاتب التموين ومراكز خدمة المواطنين، لافتا إلى أن عدد منافذ المشروع إلى 6 الآلف منفذ ليكون لدينا أكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة جنباً إلى جنب مع بدالي التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية.