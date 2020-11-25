التموين: التعاقد على مليون كمامة إضافية لطرحها على بطاقات التموين

وجه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بزيادة الكميات المتعاقد عليها من جانب وزارة التموين، مع مصانع وزارة الإنتاج الحربي، بمليون كمامة إضافية، للتوزيع من خلال شركتي الجملة على المنافذ التموينية، حيث سبق توزيع 30 مليون كمامة على البطاقات التموينية خلال الفترة السابقة، انطلاقاً من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة، بإتاحة حصص أكبر من الكمامات على البطاقة التموينية، أثناء كلمته للشعب بشأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيرس كورونا المستجد، واستكمالاً لجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، في مجال توزيع الكمامات على البطاقات التموينية.

وأكد المصيلحي، أن توفير الكمامات الواقية أصبح ضرورة ملحة، مع أهمية الاستفادة من البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64 مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة أنحاء الجمهورية.

وناشد في الوقت نفسه، كافة المشتركين في توزيع الكمامات، بالللتزام بالتوجيهات والإجراءات المنظمة لعملية التوزيع مع تشديد الرقابة من كافة الجهات المختلفة على عملية التوزيع لضمان التأكد من انتظام عملية الصرف أولاً بأول، وكذلك التأكد من أن الأصناف المُسلمة للمخازن والمُنصرفة للمواطنين هي نفس الأصناف وبالمواصفات التي جرى التعاقد عليها، وفي حال المخالفة سيجري تحرير محاضر بذلك، وتوقيع غرامات مالية كبيرة على المخالفين.