خلال أيام.. قرار حكومي بإضافة المواليد على بطاقات التموين

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ"الوطن"، عن بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية التي يندرج أصحابها تحت الفئات الأكثر احتياجا، من مطلع العام المقبل.

وأشار المصدر، أن القرار سيتم تطبيقه في يناير المقبل بحيث يسمح لفئات الأرامل والمطلقات وعمال اليومية بإضافة الأبناء والمواليد بشروط سيتم إعلانها خلال أيام، موضحًا أن الإضافة ستتم عبر موقع دعم مصر بالإضافة للتسهيل بتوفير خصائص الإضافة في مكاتب التموين.

وزير التموين: حذف غير مستحقي الدعم التمويني

وقبل يومين، قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي من على البطاقات التموينية، مؤكدا أن من تم حذفهم كانوا غير مستحقين للدعم ومن ثم إضافة المواليد للأسر الأكثر احتياجا.

وقال المصيلحي، إنه سيتم إضافة المواليد في ضوء القرار الاستثنائي وذلك فقط للفئات الأكثر احتياجاً والمستحقة بموجب الضوابط التي حددها القرار الوزاري المنظم لذلك، موضحا في الوقت نفسه أنه يتم صرف خبز مدعم لنحو 71 مليون مواطن و نحو 64 مليون مواطن على المقررات التموينية.

وكشف المصيلحي، أنه سيتم استغلال أراضي المخابز المليونية غير المستغلة عبر تحويلها إلى مخازن استراتيجية عملاقة أو كما هي مخابز مليونية وذلك في حالة وجود الحاجة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث يتم بحث الاستفادة من مختلف المنشآت والجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك لما فيه من استفادة للدولة.

وشدد الوزير، على أن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفى لـ 5.5 شهر، مشيرا إلى أنه جاري دراسة الاتفاق مع وزارة المالية على تخصيص جزء من الموارد المالية لوزارة التموين في الموازنة العامة للدولة بشأن صرف مرتبات للموظفين المنتدبين من الخدمة العامة لمكاتب التموين ومراكز خدمة المواطنين، لافتا إلى أن عدد منافذ المشروع إلى 6 الآلف منفذ ليكون لدينا أكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة جنباً إلى جنب مع بدالي التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية.