الصحة: تدريب دوري للأطباء ومراجعة «بروتوكولات كورونا» باستمرار

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المؤتمر الصحفي الذي جرى عقده، اليوم الخميس، جمع كافة محاور استعدادات الدولة لمواجهة فيروس كورونا منذ عام سابق، وتم التطرق فيه إلى الكثير من المحاور الهامة التي تخص كافة المواطنين.

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على فضائية «الحياة»، أن اللجنة العلمية لعبت دورا كبيرا في التحقق من البروتوكولات العلاجية وتنقيحها بشكل دوري، والدور البحثي الذي قامت به الوزارة، بخلاف ما قام به قطاع التدريب في الوزارة والذي توليه القيادة السياسية أهمية كبرى.

وأوضح أن التدريب يأتي لرفع كفاءة الأطقم الطبية وشملت حتى الآن تدريب أكثر من 25 ألف طبيب، وحضور دورات وتدريبات «أونلاين»، شملت 1200 عضو هيئة تمريض و385 طبيب عناية المركزة، وهو تدريب يخص العاملين في مواجهة فيروس كورونا، وما زالت التدريبات موجودة وتتزايد يوميا لمواجهة العدوى.

وأكد أن الموقع الرسمي للوزارة، يتم من خلاله إعلام الأطباء عن مواعيد عقد «ويبنار علمي» في مختلف المجالات، وفيه يتم الحديث عن كل ما يخص بروتوكولات العلاج، وللإجابة على أسئلة الفرق الطبية، وتطوير طرق التعامل مع المرضي، وكل ما هو جديد في المهام العلمية المختلفة، مثل كيفية تشخيص الحالات ومعدلات الإصابات وخلافه.

وأشار إلى أنه يتم عقد مؤتمرات علمية «أونلاين» كل فترة بين اللجنة العلمية والفرق الطبية، لمناقشة كل أمور التعامل مع كورونا، وبروتوكول الحالات البسيطة الخاصة بالعزل المنزلي يقيمها الطبيب، ولا صحة لامتلاء غرف مستشفيات العزل أو مستشفيات الوزارة كما أشاع البعض، كما يتم إرسال الأدوية لهم حتى منازلهم أو من وحدات وزارة الصحة، وهناك فرق مسؤولة عن ذلك، وبيان أسبوعي بعدد الحالات التي يجرى صرف البروتوكولات لها من المواطنين.

وتابعن «تلاحظ علميا وجود حالات إصابات بسيطة بين المواطنين، ونسب الشفاء الخاصة بها جيدة، ودخول المستشفى يكون للاحتياج، ولكن هناك بعض الحالات البسيطة تستدعي البروتوكول العلاجي، ولدينا مسارات مختلفة لمرضى كورونا وغير المرضى بكورونا، لأنه لوحظ خلال الفترة الماضية عزوف نسبة كبيرة من المواطنين على الحضور للمستشفيات، والوزارة استقبلت 69 بحثا متعلق بفيروس كورونا».