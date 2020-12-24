«لجنة كورونا»: تزايد أعداد المصابين في مصر لم يرهق وزارة الصحة

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، إن أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر تتزايد، لكن هذه الزيادة لم ترهق وزارة الصحة ولا الأطباء؛ إذ اتخذت الدولة المصرية إجراءاتها وفتحت مستشفيات جديدة ودربت الأطباء ووفر وأتاحت الأدوية، مؤكدا أن «الأعداد مسؤولية مجتمعية والشفاء بيد الله، ووزارة الصحة جاهزة للتعامل مع أي إصابة».

وأضاف «حسني» خلال تصريحات خاصة لشاشة «اكسترا نيوز»، على هامش مشاركته خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة الصحة والسكان، للإعلان عن جهود اللجنة العلمية في إصدار بروتوكولات علاج في عام 2020، أن بروتوكول العلاج المصري مبني على بحث علمي مصري خالص، كما أن الشركات المصرية وفرت الأدوية بكميات كبيرة.

زيادة متوقعة لإصابات كورونا في مصر والعالم في يناير

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، أن «شهرا يناير وديسمبر هما شهرا الفيروسات التنفسية، وأعلنت الوزارة من قبل أنه من المتوقع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وهذا الأمر لن يكون خاصا بمصر فقط؛ إذ أعلنت منظمة الصحة العالمية بالأمس أن الأسبوع الحادي والخمسين هو أسوأ أسبوع على مستوى العالم في الأعداد».

ونوه الدكتور حسام حسني، إلى أن اللجنة عملت على وضع بروتوكولات فيروس كورونا، ومتابعة الوضع منذ بداية ظهوره، كما دربت الأطباء والممرضين والهيئات المعاونة على البروتوكولات، بالإضافة إلى الاهتمام بالجزء البحثي لكي تكون بروتوكولات علاج الفيروس التي تصدرها اللجنة مبنية على أدلة علمية، بالإضافة إلى أنها تعاونت مع الشركات المصرية المتخصصة في صناعة الدواء.