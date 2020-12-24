مصطفى درويش: الستات عملت مني بطاطس محمرة بعد مسلسل "إلا أنا"

قال الفنان مصطفى درويش، إن شخصية «أبوحجر» التي لعبها في مسلسل «إلا أنا» كانت عبارة عن حالة تفاعل معها الجمهور، وهي حكاية أثارت جدلا كبيرًا، رغم أن قصة زواج الرجل على زوجته مرة أخرى قُدمت في الدراما كثيرًا، ولكن هذا توفيق من الله، و«الموضوع كبر، وماحدش كان متخيل رد الفعل اللي حصل بعد عرض المسلسل».

حكاية مكررة في الحياة

وأضاف «درويش» في لقاء مع برنامح «توب تريندينج» المذاع على قناة «TeN» الفضائية، الخميس: «الموضوع كبر مع الناس، ووسع.. كنا حاطين إيدينا على قلبنا لأن دي حكاية اتعرضت كتير، وبنشوفها كتير في الحياة والدراما، واحد اتجوز واحدة، وبعدين اتجوز عليها».

انتقاد شديد للشخصية

وتابع: «الستات كانوا أكثر انتقادا لشخصية (أحمد) في المسلسل.. الستات عملت مني بطاطس محمرة.. كانت بتجيني تهديدات وشتيمة، والناس كانت متفاعلة مع الموضوع بطريقة غريبة، وتفاعلوا مع حكاية أحمد أبوحجر، وتعاطفت مع شخصية منى، ورغم نجاحي في عدد من الأعمال الأخرى إلا أن أول مرة أشوف ردود الفعل دي، وكان فيه عروض إن اللي متجوزة واحد اسمه أحمد تيجي وتاخد خصومات، وهذا ليس في القاهرة فقط ولكن في الصعيد والخارج أيضا».