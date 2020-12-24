سعفان: 44 وحدة تدريب متنقلة بقرى الصعيد لإعداد الشباب لسوق العمل

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن إطلاق 44 وحدة تدريب متنقلة، لـتدريب الشباب من الجنسين، ذكور وإناث، على كافة الحرف والمهن، لتدريب أبناء القرى النائية والكفور والنجوع، بمحافظات الوجه القبلي.

الدولة بكافة أجهزتها تسعى للوصول للشباب

وقال سعفان، في تصريحات صحفية، على هامش تفقده الوحدات المتنقلة التابعة لوزارة القوى العاملة، إن هذه الوحدات الهدف منها الوصول إلى أكبر عدد من الشباب المستهدف للتدريب، الذين لا يستطيعون الوصول إلى مراكز التدريب، لأي ظروف كانت، سواء بسبب بعد المكان، أو للتكلفة المادية، مشيرا إلى أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى لأن تصل للشباب وتلبي كافة احتياجاتهم سواء بتدريبهم على احتياجات سوق العمل، من الحرف والمهن المختلفة، أو بتوفير فرص عمل لهم.

وأوضح الوزير أن الوزارة ممثلة للحكومة المصرية؛ تولي اهتماما كبيرا بتدريب الشباب لاقتحام سوق العمل بكل قوة وايجابية، لذلك فإن تطوير ملف التدريب يعتبر أحد الاهتمامات الأساسية لوزارة القوى العاملة، خلال الفترة الحالية لربط التدريب بالتشغيل.

ملف التدريب أحد وسائل اقتحام سوق العمل

وأكد وزير القوى العاملة، أن اهتمام الوزارة بملف التدريب يأتي كإحدى الوسائل لاقتحام سوق العمل، الذي يترتب عليه الحد من نسب البطالة، في جميع ربوع محاظات الجمهورية.

وأردف الوزير، «نسعى لأن نخلق شبابا قادرًا على الدخول في سوق العمل من خلال تدريبه تدريبا جيدا وحديثا، لأننا ننظر للشباب على أنه قائد قاطرة التنمية والبناء، وهو رأس المال الحقيقي للدولة المصرية، بما يمتلكه من إمكانات وقدرات تؤهله لقيادة قطار التنمية في بلاده، لافتا إلى أن خطة الوزارة تتسق تماما مع استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن الوحدات المتنقلة تعمل على تدريب الشباب من الجنسين «ذكور وإناث»، للإجادة والاتقان في ثلاث مهن يطلبها بالحاح سوق العمل، في كل محافظات الجمهورية «حضر وريف»، مؤكدا أن هذه الحرف هي التفصيل والحياكة، والسباكة الصحية، وكهرباء المنازل، التي تعتبر نواة لتأسيس مشروع يدر عليهم دخلا يحسن ويرفع من المستوى المعشي لهم، ويقلل من معدلات البطالة.