"القوى العاملة" تبدأ تدريب الشباب على 7 مهن مجانا بأسيوط

أعلنت مديرية القوى العاملة بأسيوط، بدء الدورات التدريبية مجانًا على 7 مهن مطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، وذلك بمركز التدريب المهني ببني غالب، نظراً لحاجة المجتمع وتخفيفاً لحدة البطالة وتنمية القدرات والمهارات المكتسبة من التكنولوجيا المتقدمة لتنمية الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، وجه مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكل المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلاً عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لنحو 50% من سعتها التدريبية.

وأوضح حازم حسن مدير المديرية، أنَّه سوف يتم البدء في عملية التدريب فور التسجيل على هذه المهن واستكمال العدد، ويشمل على مجالات: "نجارة، وصيانة المحمول والدش، وتوصيلات كهربائية، والتفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة الحاسب الآلي".

ولفت إلى أنَّ المتدرب سوف يحصل خلال فترة التدريب على عدد من المميزات تشمل: حافز تدريب عبارة عن بدل انتقال يومي للمتدرب ، فضلا عن التأمين على المتدرب خلال فترة التدريب، وتوفير فرص عمل بعد انتهاء التدريب للمتميزين، مع منح المتدربين شهادة معتمدة من المديرية، وتوفير جميع الأدوات والمعدات للمتدرب مجانا، إضافة إلى أتوبيسات تنقل المتدربين يومياً ذهاباً وإياباً، وتوزيع زي موحد خاص لكل متدرب مجاناً.

وأوضح أنَّ جميع صالات وأماكن التدريب يتم تعقيمها يوميا، كما يتوافر بالمركز أحدث المعدات والأجهزة للتدريب عن طريق مدربين متخصصين في هذه المهن.

وحدد مدير المديرية شروط الالتحاق، بأن يكون سن المتقدم من 18 حتى 45 عاماً، على أن يتمّ التسجيل بمديرية القوى العاملة بأسيوط وعنوانه: شارع محمود فهمي النقراشي - الحمراء الثانية - قسم ثان أسيوط، والاستعلام والتواصل على الرقم: 01009191526.