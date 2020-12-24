شروط وخطوات التحويل بين إعلانات الإسكان الاجتماعي المختلفة

تتيح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إمكانية التحويل بين إعلانات الوحدات السكنية التي يطرحها الصندوق من حين لآخر، بمساحات وأسعار مختلفة، في عدد من المدن الجديدة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق حلمه في امتلاك مسكن خاص به.

وأتاحت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التحويل للحاجزين، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي وانطبقت عليهم شروط الحجز، أو بأماكن لا تتوافر بها وحدات سكنية، ولكن بشروط وخطوات معينة.

«الوطن» يستعرض شروط وخطوات التحويل بين إعلانات وحدات الإسكان الإجتماعى، وفقا الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

شروط التحويل بين وحدات الإسكان الاجتماعي:

1- يشترط عدم استرداد العميل مقدم جدية الحجز، أو من سبق له التخصيص، أو قام بالتحويل بالإعلان الأصلي المُتقدم عليه.

2- في حالة قبول الطلب بعد دراسته، يُشترط التوجه لأحد مكاتب البريد المميكنة لسداد رسوم جدية التحويل (35 جنيهًا) بواسطة صاحب الطلب (اسم العميل المُسدد لإيصال مقدم جدية الحجز سابقًا).

3- يقدم العميل إيصال سداد مقدم الحجز لموظف البريد للاطلاع عليه، ولا يعتد بأي طلب بالمخالفة لتلك الشروط.

4- لن يتم النظر إلا للطلبات التي تُقدم من خلال الموقع الإلكتروني فقط.

خطوات التحويل بين إعلانات وحدات الإسكان الاجتماعي:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي.

2- تحميل نموذج طلب التحويل من الموقع الإلكتروني، ثم إعادة تحميل الموقع بعد ملء البيانات وتوقيعة.

3- بعد قبول الطلب يتم التوجه إلى أحد مكاتب البريد خلال 30 يوما من تاريخ نتيجة القبول، كما يتم سداد 35 جنيها جدية التحويل.

4- يتم إغلاق تلقي طلبات التحويل من خلال مكتب خدمة المواطنين بالوزارة ومراكز الخدمة التابعة للصندوق، ولن يتم النظر إلا للطلبات التي تُقدم من خلال الموقع الإلكتروني.