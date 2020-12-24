شاكر: نستهدف زيادة تصدير الكهرباء إلى السودان بنسبة 750% 

تستهدف حكومتا القاهرة والخرطوم، التعاون فيما بينهما خلال الفترة المقبلة، لزيادة كميات الطاقة الكهربائية المُصدرة من مصر إلى السودان، بنسبة تصل إلى 750% من الطاقة الكهربائية التي يستوردها السودان من مصر حاليا.

مركز للربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا

وتبلغ كمية الطاقة الكهربائية التي تُصدرها القاهرة إلى الخرطوم حاليا قرابة 80 ميجا وات من الكهرباء، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لخط «الربط الكهربي» بين البلدين الشقيقين، حسبما صرَّح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عقب لقائه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمناقشة ملفات «الربط» التي تعمل عليها الحكومة مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة.

وتسعى الحكومة المصرية، لتصبح «مركزا» للربط الكهربي بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا استغلالا لموقع مصر المتميز بين 3 قارات تمثل ما يعرف بـ«العالم القديم»، وفق تصريح «شاكر»، مشيرا لوجود مشروعات يجرى تنفيذها، ومشروعات أخرى تعمل الوزارة على دراستها تمهيدا لتنفيذها مستقبلا.

وحسب وزير الكهرباء؛ فإن دولتي مصر والسودان مهتمتان بمشروعات الربط الكهربي بينهما؛ حيث من المقرر تنفيذ المرحلتين «الثانية» و«الثالثة» من الربط بين البلدين الشقيقين، بما سيتيح تبادل طاقة كهربائية تزيد عن الطاقة المُصدرة للجانب السوداني بنسبة نحو 750%.

ودخل الربط الكهربي بين البلدين الشقيقين لأول مرة منذ قرابة 8 أشهر، ليبدأ تبادل قدرة كهربائية تُقدر بـ80 ميجا وات، كما أوضح الوزير.

وأشار «شاكر»، إلى أنه من المقرر تطوير خط الربط الكهربي بين البلدين، حتى يستوعب نقل قدرات كهربائية تُقدر بنحو 600 ميجا وات من الكهرباء، أو أكثر من ذلك.

الربط مع العراق والأردن

يذكر أن مشروعات «مشروعات الربط الكهربي»، التي عرضها الوزير على «مدبولي»، اليوم، تنفيذ الربط الكهربي مع دولة العراق، والأردن، وذلك في الوقت الذي تتبادل «القاهرة»، و«عمان» فيه الطاقة الكهربائية بقدرات تصل إلى 500 ميجا وات منذ قرابة 21 عاماً.

زيادة تصدير الكهرباء لليبيا

ونوَّه الوزير، إلى عمل الوزارة على زيادة الكميات التي يتم ضخها إلى دولة ليبيا الشقيقة من الطاقة الكهربائية، لتُقدر بنحو 150 ميجا وات.