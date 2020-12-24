مصر ترفع كميات الكهرباء المصدرة إلى ليبيا 50%

رفعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كمية الكهرباء المُصدرة إلى دولة ليبيا بنسبة 50% خلال عام 2020.

استجابة مصرية لليبيا

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات له على هامش اجتماعه مع رئيس الوزراء اليوم لمناقشة مشروعات «الربط الكهربي» بين مصر وعدد من الدول، إن الجانب الليبي طلب مطلع العام الجاري زيادة كمية الكهرباء المُصدرة لهم، وهو ما استجابت له وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في ظل الكميات الكبيرة من القدرات الأسمية للكهرباء المتاحة لدينا بعد المشروعات التي نفذتها مصر بقطاع الكهرباء على مدار السنوات الماضية.

تصدير الكهرباء

وتُقدر الزيادة في كمية الكهرباء المُصدرة بنحو 50 «ميجا وات»، كما ذكر وزير الكهرباء، موضحاً أن كمية الكهرباء المنقولة للجانب الليبي أصبحت 150 ميجا وات، بعدما كانت 100 ميجا وات سابقاً.

وتتبادل مصر الطاقة الكهربائية مع الدولة الليبية منذ قرابة 22 عاماً، حين تم تدشين خط الربط الكهربي بين البلدين الصديقين خلال عام 1998، حيث يبلغ مقدار الجهد العامل على هذا الخط 220 كيلو فولت، والذي ينقل حالياً 150 ميجا وات من الكهرباء إليهم.

تأتي الاستجابة المصرية للجانب الليبي في ظل أزمة الطاقة الكهربائية التي تعيشها البلاد هناك، ما دفع الجانب المصري لمضاعفة الكميات المصدرة بعد طلب الأشقاء الليبيين ذلك.

وحسب وسائل الإعلام الليبية؛ فإن البلاد تشهد انقطاعات في الطاقة الكهربائية، وصلت أحياناً إلى «انقطاعات بالساعات».

وكانت مصر تشهد انقطاعات كثيرة في الطاقة الكهربائية، حيث بلغ العجز في الاحتياجات نحو 3 آلالاف ميجاوات من الكهرباء، ووصلت أحياناً إلى 6 آلاف ميجاوات، قبل أن يُدشن الرئيس عبدالفتاح السيسي عدداً من المشروعات، والتي وفرت الكميات التي تحتاجها البلاد من استهلاك الكهرباء، مع وجود فائض للمشروعات التنموية، والمدن الجديدة، والتصدير للخارج.