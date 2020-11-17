"العليا لمياه النيل" تُعد لاجتماع وزراء "خارجية وري" مصر والسودان وإثيوبيا

بحثت اللجنة العليا لمياه النيل، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وزيرَى الخارجية والموارد المائية والرى، وممثلى وزارات الدفاع، والخارجية، وجهاز المخابرات العامة التطورات الأخيرة بشأن ملف سد النهضة، وذلك فى إطار الإعداد للاجتماع السداسى لوزراء خارجية ورى الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا»، 19 نوفمبر الجارى، لبحث كيفية التوصل لآلية لاستئناف المفاوضات بين الدول الثلاث، والتوصل لاتفاق ملء وتشغيل مُلزم قانوناً، وفقاً لقرارات «القمة الأفريقية المصغرة».

من جهة أخرى، التقى «مدبولى»، أمس، بوفد من الشباب المصريين الدارسين فى الخارج، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بلقاء شباب مصرى ناجح واعد أتيحت له الفرصة لدراسة تخصصات متميزة فى الجامعات الأجنبية بالخارج.

وأضاف رئيس الوزراء أنه خاض نفس التجربة خلال دراسته للدكتوراه بألمانيا، لكنه كان عاقداً العزم على العودة لمصر، لافتاً إلى أن مصر اليوم تختلف عن عدة سنوات سابقة، وأصبح وجود الشباب فى مناصب قيادية أمراً معتاداً، لا سيّما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو الداعم الأول لشباب هذا الوطن، ولديه قناعة بقدرة الشباب على القيادة وتولى المسئولية فى المواقع التنفيذية.

"مدبولي" لشباب الدارسين في الخارج: أمامكم فرصة تاريخية للوجود في بلدكم وإحداث الفارق.. والرئيس الداعم الأول لكم

وخاطب «مدبولى» مجموعة الشباب قائلاً: «بلدنا بتتغير، وهذا عصر مساندة ودعم الشباب، وأمامكم فرصة تاريخية للوجود هنا وإحداث الفارق فاغتنموها»، مؤكداً أن القيمة المضافة للشاب المصرى الحاصل على تعليم متميز بالخارج ستكون أكبر، لو قام باستثمار قدراته ومهاراته فى مصر