محافظ مطروح يلتقي المنسق الوطني لـ«مشروع تنمية المراعي»

أعلن الدكتور محمد يحيى دراز المنسق الوطني لمشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي «HERD» الممول من مرفق البيئة العالمي «GEF» عن توصيات الدراسة التي أجرتها المنظمة العربية حول السياسات والآليات المنظمة لاستغلال المراعي الطبيعية وتنمية الثروة الحيوانية، والتى خلصت لعدد من القضايا المرتبطة بكيفية إدارة المراعي وتنمية الثروة الحيوانية.

والتقى دراز مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء اليوم، الخميس بمكتبه، وتناول اللقاء أهم الأنشطة التى نفذت بالمشروع وتوصيات حلقة النقاش التى عقدت بمشاركة رموز المجتمع المحلي شاملاً أعضاء مجلس النواب بمطروح ولفيف من عمد ومشايخ وممثلي المجتمع المدني ورؤساء الاجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح وبعض الرعاة والمربيين للإنتاج الحيواني بالمحافظة.

وقال دراز إنه سيتم تشكيل لجنة وطنية للمراعي تكون مسؤلة عن تنظيم وادارة المراعي الطبيعية والثروة الحيوانية، إضافة إلى مقترح تشريعي متكامل يستهدف إدارة المراعي، كما ناقش القضايا التي تتعلق بتدهور المراعي وأسبابها والحلول المقترحة مثل توفير مصادر غير تقليدية للمياه واستخدام المخلفات في عمل أعلاف غير تقليدية منخفضة التكاليف وتقديم حوافز للمربيين والرعاة وخاصةً خلال سنوات الجفاف التي تؤثر علي حالة المرعي، ومقترح توصية بتبني هذا التشريع بمجلس النواب حتى يتم تعظيم الاستفادة من أراضي المراعي بمنطقة الساحل الشمالي خاصةً وجمهورية مصر العربية عامةً.

كما تناول اللقاء اقتراح عمل صندوق بالمحافظة لدعم الثروة الحيوانية بمطروح حيث أن المشروع سوف يقوم بتقديم مساهمة من المشروع لتوفير قروض الأعلاف للمربين.

ووافق محافظ مطروح على الفكرة مؤكدا دعم المحافظة للثروه الحيوانية، كما وافق على اقتراح لجنه محلية تضم قائمة من المجتمع المحلي والجمعيات والمربين والعمد والمشايخ والنواب والجهات ذات الصلة لدراسة مقترح القانون الذى سوف يتم تقديمه لمجلس النواب بهدف إعداده بما يتماشى مع رؤية المجتمع المحلي، مقدما الشكر لمركز سيدارى ومركز بحوث الصحراء لمجهوداتهم فى تنمية المراعي والثروة الحيوانية بمطروح.

جدير بالذكر أن محافظة مطروح يوجد بها ما يقرب من 446 ألف رأس من أغنام البرقى التى تشتهر بها المحافظة، بالإضافة إلى عدد كبير من الأبقار والإبل.