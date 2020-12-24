مقاول يتزوج 13 فتاة عرفيا ويستخدمهن في تكوين شبكة منافية للآداب

كشفت تحريات المباحث عن تفاصيل جديدة في اتهام مقاول بإنشاء شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة، حيث تبين من التحريات أن المتهم الرئيسي تخرج من كلية التجارة وأنشا شركة للمقاولات واستمرت لمدة 13 عاما في إنشاء من خلال العشرات من العمائر والمحلات التجارية.

متزوج من 13 فتاة

وأوضحت التحريات، أن المتهم تعرف على أصدقاء السوء ولعب القمار وأدمن شرب الخمر، مما تسبب في إفلاسه، وأيضا بسبب علاقاته النسائية المتعددة.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن المتهم بعد إنشائه شبكة لممارسة الدعارة، تزوج أكثر من 13 فتاة عرفيا، واستخدمهن في استقطاب راغبي المتعة الحرام.

ودلت التحريات، أن المتهم لجأ إلى حيلة النصب على المواطنين، من خلال بيع الشقق السكنية لأكثر من شخص، وقام بكتابة شيكات بدون رصيد، مما أدى لصدور أحكام عليه بلغت 211 حكا.

وأُلقيَ القبض على المتهم وبصحبته 7 فتيات، وحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة، حبس المتهم وصديقاته 4 أيام على ذمة التحريات.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث الأداب بقيام صاحب شركة مقاولات، بممارسة نشاط أجرامي في الأعمال المنافية للآداب بمساعدة عدد من الفتيات.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، ودلت التحريات الأولية، أن المتهم استغل مقر الشركة الخاصة، بالمقاولات في إنشاء شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، مقابل 6 آلاف جنيه كل أسبوع.

المقابلات في الشركة

ولجأ أحد الضابط إلى التنكر في شخصية تاجر سيارات، وبدأ يتردد على الشركة، حيث التقى السكرتيرة المتخصصة في التنسيق بين مواعيد الفتيات، وتم استصدار إذن من النيابة العامة وألقي القبض على صاحب الشركة وبصحبته 7 فتيات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، حيث تم ضبط المذكورين، بالإضافة إلى كمية من الأدوية مجهولة المصدر، وسلاح بدون ترخيص و8 هواتف محمولة.

ودلت التحريات على أن المتهم لجأ لإنشاء العشرات من صفحات «الفيسبوك» للاستقطاب راغبي المتعه الحرام، بالإضافة إلى إنشاء كيان وهمي لشركة المقاولات وتشغيلها في الأعمال المشبوهة، وحرر محضر وتولت النيابات المختصة التحقيق.