مباحث القاهرة تكشف تفاصيل سرقة موظف بالإكراه: البلاغ كاذب

تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من كشف تفاصيل واقعة تعرض موظف للسرقة بالإكراه في الشروق، حيث تبين أن الموظف اختلق واقعة الخطف بعدما تشاجر مع قائد سيارة ملاكي، وأن المُبلغ لجأ لتلك الحيلة في محاولة للقبض على قائد السيارة، وحُرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة بإحالة الواقعة للنيابة.

وتلقى مأمور قسم شرطة الشروق بلاغًا من موظف بإحدى الشركات، ومقيم بدائرة القسم، يفيد بأنه أثناء سيره بالسيارة ملكه بدائرة القسم، فوجئ بقيام 3 أشخاص يستقلون سيارة نصف نقل باستيقافه وتهديده بسلاح ناري (فرد خرطوش) كان بحوزة أحدهم، والاستيلاء منه على مبلغ مالي بقيمة 3 آلاف جنيه كرهاً عنه ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين عدم صحة رواية المُبلغ، وبإعادة مناقشته عدل عن أقواله، وقرر بأنه أثناء سيره بالسيارة ملكه بالمنطقة محل البلاغ اصطدمت به السيارة سالفة الذكر، ونتج عن ذلك حدوث تلفيات بالسيارة ملكه ولاذ قائدها بالفرار، فاختمرت في ذهنه فكرة اختلاق الواقعة انتقامًا منه.

ودلت التحريات أن المُبلغ اثناء سيره اختلت عجلة القيادة من يد شاب آخر كان يقود سيارة ملاكي، فاصطدم بسيارة المُبلغ ما أدى لإتلافها، ورفض عدم الوقوف لدفع التلفيات، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وقال مصدر أمني، إنه من المرجح أن يتم تحرير مذكرة ضد المُبلغ لاتهامه بالبلاغ الكاذب، وسيتم تحرير محضر بالواقعة الأساسية واتخاذ الإجراءات القانونية.