مباحث القاهرة تكشف تفاصيل مقتل عجوز الخليفة: عاطل كتم أنفاسها للسرقة

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، سر غموض العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها بمنطقة الخليفة، وتبين من التحريات أن مسجل خطر وراء ارتكاب الجريمة.

ودلت التحريات على أن المتهم استغل معرفته بالمجني عليها، وتوجه لزيارتها في منزلها، وقام بكتم أنفاسها.

وأشارت التحريات أيضًا إلى أن المتهم قتل المجني عليها ثم استولى على هاتفها المحمول وكمية من المشغولات الذهبية، وتم ضبط المتهم، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة إخطارًا، يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، وعلى الفور انتقل فريق من ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على الجثة مسجاة على وجهها، ولا توجد بها طعنات.

وأثبت تقرير الطب الشرعي المبدئي أن القتيلة تعرضت لحالة خنق وكتم أنفاس، فيما أثبتت المعاينة أن الجاني تمكن من سرقة محتويات الشقة، ودلت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل، وسبق اتهامه في عدد من قضايا التسول والمخدرات والسرقة.

وضُبط الجاني، وبمناقشته، اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر أنه تمكن من الدخول إلى مسرح الجريمة بمعرفة المجني عليها بحجة الاطمئنان عليها، ثم غافلها وتخلص من حياتها، وحُرر محضر، وتولت النيابة التحقيق.