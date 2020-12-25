سلسال الدم.. تفاصيل مقتل مزارع بوابل من الرصاص أخذًا بالثأر

بالرغم من مرور عدة سنوات على الخصومة الثأرية التي تأججت نيرانها بين عائلتين بمدينة نجع حمادي في محافظة قنا والتي راح ضحيتها العديد من الأفراد الذين لم يكن لهم أي ذنب سوى ارتباط أسمائهم بأسر وعائلات لا تزال باقية على عاداتها القديمة التي اشتهرت بها أغلب محافظات الصعيد في الحصول على الثأر الذي يحصد الأرواح كالنار في الهشيم، إلاّ أنّ الرغبة في الانتقام للقتيل والأخذ بالثأر لا يعفو عنها أصحاب الدم، وإن مضت سنوات على الحادثة.

ضبط الجناة

بعد 5 سنوات من مقتل مزارع على يد جاره، قررت عائلته الأخذ بالثأر من خصومهم، فتربصوا بمزارع شقيق المتهم بقتل الضحية الأول وأطلقوا عليه وابلا من طلقات نارية نافذة اخترقت جسد الضحية الذي وقع عليه الاختيار لأخذ الثأر منه، تبعها وابل من النيران التي انطلقت من فوهات إحدى البنادق والتي سددت نحو المجني عليه الذي سقط جثة هامدة بلا حراك في الحال، ليفر بعدها المتهمون الستة الذين ارتكبوا الجريمة بعد الأخذ بحقهم بحسب اعتقادهم.

ترجع أحداث الواقعة بعد ورود بلاغ لمدير أمن قنا يفيد بالعثور على جثة مواطن مصاب بطلقات نارية أدّت إلى الوفاة بسبب خصومة ثأرية بين عائلتين، وبعد إجراء الأجهزة الأمنية التحريات اللازمة تم ضبط المتهمين الستة الذين ارتكبوا الواقعة، وبمواجهتهم بتفاصيل الحادث اعترفوا تفصيلياّ بما اقترفوه، لتقضي محكمة جنايات نجع حمادي بإحالة أوراق جميع المتهمين إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم لاتهامهم قتل مواطن رمياً بالرصاص مع سبق الإصرار والترصد.

الطعن على الإعدام وتخفيفه للمؤبد

وبعد تأييد حكم الإعدام قام أحد الجناة بالطعن على الحكم الصادر بحقه بإعدامه شنقاً على خلفية اتهامه بقتل مواطن باستخدام أسلحة نارية نتيجة الثأر، الأمر الذي قبلته محكمة النقض بدورها برئاسة المستشار عمرو شوضة، ليخفف الحكم ويصبح بعد التصحيح السجن المؤبد بدلاً من إعدامه، وتضمن قبول الطعن من المحكوم عليه بالإضافة إلى قبول عرض النيابة العامة للقضية بتصحيح الحكم لتصبح العقوبة هي السجن بديلاً عن الإعدام.