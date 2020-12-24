الكشف على 1081 حالة وإجراء 8 عمليات جراحية بقافلة طبية بمستشفى شلاتين

تحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمود المتيني عميد كلية طب عين شمس، وفى إطار التعاون المثمر بين مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر وكلية الطب بجامعة عين شمس وتحت إشراف الدكتور تامر مرعي وكيل الوزارة، تواصل القافلة الطبية العلاجية من أساتذة كلية طب جامعة عين شمس أعمالها لليوم الثاني على التوالي بمستشفى الشلاتين المركزى والوحدة الصحية بحلايب بجميع التخصصات بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر تحت إشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

أسفرت القافلة الطبية عن الكشف الطبي على 1081 حالة، وجرى صرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وتم إجراء 8 عمليات جراحية، وذلك في يومها الثاني للقافلة وجاء ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به الدولة بالتنسيق بين وزارة الصحة ومحافظة البحر الاحمر والجامعات المصرية واهتمام القيادة السياسية؛ للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأجرت القافلة الطبية العلاجية من مستشفى عين شمس لصحة البحر الأحمر الكشف على 261 حالة وتحويل 23 حالة لإجراء عمليات جراحية بَمستشفى شلاتين المركزي في يومها الأول.

وكشف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أنه فى إطار التعاون المثمر بين مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر وكلية الطب جامعة عين شمس بدأت قافلة طبية علاجية من أساتذة كلية طب جامعة عين شمس عملها بمستشفى شلاتين المركزى والوحدة الصحية بحلايب والوحدة الصحية بأبو رماد بجميع التخصصات.

وأشار إلى أنه كان في استقبال القافلة جنوب البحر الأحمر الدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات والدكتور شادى باسم مدير إدارة الطوارئ وتستمر حتى السبت القادم وستجري الكشف الطبي على المرضى بمستشفى شلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر.