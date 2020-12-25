موسى: قلت لمبارك إن ثورة تونس ليست بعيدة فقالي ممكن نشرب قهوة

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إنه أكد في حضور الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، إن الثورة التونسية ليست بعيدة عن باقي الدول.

صحفية تنبه مبارك لثورة تونس

وأضاف «موسى» في لقاء مع برنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، ويقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى، الخميس، «الوزراء كانوا موجودين في قاعة، والرؤساء في قاعة، وبعدين رحت للرؤساء علشان أخدهم الاجتماع، وأثناء الانتقال إلى قاعة الاجتماعات، قالت صحفية للرئيس مبارك: (ثورة تونس يا ريس)، ليرد عليها: (تونس شيء، ومصر شيء آخر)، وهذا غير صحيح لأن من يتابع بدقة يعرف أن ما يحدث كان بدايات، وإذا جاء دور مصر فإن الإقليم كله في خطر، وحينها حاولت الرد على الرئيس وقلت في كلمتي إن (ثورة تونس ليست بعيدة عن هذه القاعة)».

مبارك يطلب قهوة

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية: «بعدين قعدت، وتوقعت إن الرئيس هيقولي إيه اللي بتقوله، لكن لقيت الرئيس بيميل عليا ويقولي: (هو ممكن نشرب قهوة هنا)، وحينها طلبت له قوة سادة».

وأكد على أن النفوذ الغربي على العالم والسياسة العالمية كاسح، وهذا ليس فقط في المنطقة العربية، ونحن لسنا استثناء، ولكن لدينا «دراما» زائدة، مشيرا إلى أن الدول العربية بها الكثير من النزعات، ولذلك كان عمل الجامعة العربية هو محاولة الوصول إلى قرار يتفق عليه الجميع، وعلى سبيل المثال القضية الفلسطينية، حيث حاولت الجامعة الوصول إلى قرار يوافق عليه الجميع.

الموافقة على قصف ليبيا

واعترض الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية على اتهام الجامعة بالموافقة على قصف ليبيا، مشيرا إلى أن هذا كلام سطحي، وليس صحيحا، ولكن كان هناك اعتداء على المدنيين في ليبيا، والقذافي كان يشعر بالقوة ووصف المتظاهرين بأنهم «جرذان»، مشددا على أنه كان يرفض أي أمر يؤدي إلى عدم استقرار ليبيا.