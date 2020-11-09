عمرو موسى: لا يجب الخوف من التعامل مع إدارة بايدن.. إحنا لسه على البر

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، إنه لا بد أن نستبعد الكلمات الحادة والخوف والقلق عند الحديث عن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب، "إحنا لسه على البر، مدخلناش في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية تحت حكم بايدن".

وأضاف "موسى"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أن هناك ذكريات معينة غير جيدة مع الحزب الديمقراطي أو الحكم الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن هذه ذكريات مر عليها أربع أو خمس سنوات، وليس شرطًا أن تعود إلى ما كانت عليه من نفس الحدة أو السياسية التي ضايقت مصر.

وأوضح الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية الأسبق، أنه يجب على الدولة المصرية العمل على عدم إيصال الإدارة الأمريكية الجديدة لتطبيق مثل هذه السياسات مرة أخرى، "تشرح له وتقبل وترفض ولكن بالطريقة المعروفة عالميا وعندك أسبابك، تتكلم معاهم، السياسة في أمريكا قائمة على هذا الموضوع، ضروري تتكلم معاهم وتتكلم في إطار المصلحة المصرية والأمريكية ومصلحة المنطقة".

وأشار موسى، إلى أنه لا يصح أن نخاف أو نخشى أو نعتبر فوز بايدن سوءًا لمصر، فأحد أسباب قوة مصر هي دورها في المنطقة ويجب أن تتحدث من قبل هذا الإطار، "ضروري نتكلم عن إحنا هنعمل إيه، مش قاعدين منتظرين، من قبل ما يتولى حكمه نبدأ نتكلم مع مجلس الشيوخ ومجلس النواب والصحف والمجتمع الأمريكي سواء كان المجتمع نفسه أو المجتمع السياسي أو الاقتصادي".

وتابع: "عندنا إصلاح اقتصادي واعد حقيقي، حيث إن المؤسسات الأمريكية والدولية شهدت تقدما اقتصاديًا في مصر، كذلك نتحدث فيما يتعلق بالإرهاب والحركات المتطرفة والموقف المصري في المنطقة، فيه موضوعات خطيرة على المنطقة كلها لازم نتحدث فيها، مثل موضوع فلسطين أو ليبيا أو سد النهضة، ده على جدول أعمال الدولة العظمى لما تكون قدامها دولة دارسة كويس ودبلوماسية قوية وحجج يبقى شي جيد".