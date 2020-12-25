عمرو موسى يمازح إبراهيم عيسى: «حمالاتك ماركة مسجلة»

مازح عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الإعلامي إبراهيم عيسى، بسبب الحمالات التي يرتديها فوق القميص، وقال له إنها أصبحت مثل الماركة المسجلة الخاصة به.

موسى يمازح إبراهيم عيسى

وقال «موسى» في لقائه مع برنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس» الفضائية، الخميس، ممازحا مقدم البرنامج إبراهيم عيسى: «الحمالات بتاعك بقت ماركة مسجلة، واللون الأحمر لون زاعق، ويجذب النظر، ويجعل الإنسان يركز عليها».

وفي نهاية اللقاء، قال «موسى»، موجها حديثه إلى مقدم البرنامج: «أنت عندك كل ألوان الحمالات.. قولي لو كان عندك لون ناقص علشان أجيبهولك».

من جانبه، أعرب «عيسى» عن شكره لضيفه على كلمات الثناء، وقبول الاستضافة في البرنامج، مشددا على العلاقة القوية التي تجمع بينهما.

عمرو موسى ضيفا على إبراهيم عيسى

وحل عمرو موسى ضيفا على برنامج «حديث القاهرة»، حيث تحدث عن سنوات عمله وزيرا للخارجية في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وسنوات عمله أمينا عاما لجامعة الدول العربية، وبعض قضايا المنطقة مثل الأزمة الليبية.

وأوضح أنه ظل وزيرا للخارجية لمدة عشر سنوات، والإنسان مع طول المدة يفقد الحماس، مشيرا إلى أنه كان يفكر في الخروج من المنصب في السنة الثامنة، مشيرا إلى أن قرار خروجه من المنصب كان له أكثر من سبب مثل أي سبب سياسي، موضحا: «ربما الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أخرجني من المنصب بسبب تنامي شعبيتي، ولكن هذا ليس السبب الوحيد».

وأكد أنه ألقى خطابا في حضور الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وقال فيه إن الثورة في تونس ليست بعيدة عن مصر وباقي الدول العربية، وظن أن الرئيس الراحل سوف يعاتبه على هذه التصريحات، إلا أنه فوجئ به فيما بعد يطلب منه أن يشرب قهوة، ولم يتطرق إلى مضمون الخطاب الذي ألقاه.