العثور على جثة شاب مشنوق في عين شمس.. «كان مكتئب»

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية، جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب مشنوق داخل شقة بمنطقة عين شمس.

وتبين من التحريات والمعاينة المبدئية أن الضحية كان يرتدي جميع ملابسه وبها حافظة نقوده وأمواله وهاتفه المحمول، وأوضحت التحريات أن مكتشف الحادث هو أحد أقارب المجني عليه المقيمين بالشقة.

أثبتت المعاينة المبدئية أنه لا توجد أي أعمال عنف بالشقة أو بلاغ سرقة، كما أكدت التحريات عدم وجود بعثرة محتويات، وأن الضحية لا توجد به أي إصابات.

ورجحت التحريات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم أن المجني عليه تخلص من حياته بسبب مروره بحالة اكتئاب وذلك بعدما سمع فريق من المباحث لأقوال عدد من شهود عيان.

تحرر محضر وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الوفاة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من رئيس مباحث عين شمس يفيد بالعثور على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر مشنوق داخل شقته بمنطقة عين شمس، تم تشكيل فريق من ضباط المباحث وبالانتقال إلى مكان البلاغ تبين سلامة جميع منافذ الشقة، كما عثر فريق البحث على حافظة نقود الضحية وهاتفه المحمول ولا توجد أي أعمال عنف أو بعثرة أو سرقة بالشقة.

ورجحت التحريات أن الضحية صنع لنفسه مشنقة للتخلص من حياته بعدما استمعت الشرطة إلى أقوال عدد من شهود العيان ومن بينهم مكتشف الجريمة، والذي أكد أنه عقب دخوله الشقة عثر على الضحية معلقا بالحبل، وأنه استنجد بالأهالي والجيران، وتم إخطار الشرطة، وتحرر محضر وأخطرت الجهات المختصة السفارة التابع لها الضحية وجاري التحقيق فى الواقعة.