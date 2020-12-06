مقتل فتاة في مصحة إدمان بعد محاولة انتحار فاشلة: جاتلها حالة هياج

لقيت فتاة مصرعها داخل مصحة لعلاج الإدمان في منطقة شبرامنت بمحافظة الجيزة، بعد أن وثق أطرافها عاملتين بالمصحة، ثم قامتا بتكميم فمها لمنعها من الصراخ، إلا أنها فارقت الحياة بين أيديهما.

وتبين من التحريات، أن الفتاة كانت محتجزة بالمصحة للعلاج من الإدمان، وتم القبض على العاملتين، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثة، عقب تشريحها بمعرفة الطب الشرعى، لبيان سبب الوفاة.

البداية كانت مع وصول بلاغ إلى مركز شرطة أبو النمرس، من مستشفى الهرم، بوصول شابة تبلغ من العمر 20 عاما، نزيلة مصحة إدمان بشبرامنت، متوفية، وبها إصابات خياطة جرح قطعي بالرسغ الأيسر، وزرقان بالوجه.

وكشفت تحريات المقدم محمد داوود رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، أن المتوفية نزيلة منذ 20 يوما، للعلاج من الإدمان، وتم حرمانها من هاتفها المحمول، فحاولت الانتحار بقطع شرايينها في البداية.

ونجح العاملون في المصحة، من إنقاذ الفتاة، وتم إسعافها وتهدئتها، وعقب استرداد وعيها، انتابتها حالة هياج مرة أخرى، فقررت مشرفتين بالمصحة الإمساك بها، وتقيدها، وتكمميها لمنع صراخها وسبابها، إلا أنها توفيت بين أيديهما، بحسب التحريات التى اشرف عليها العقيد أحمد نجم مفتش المباحث.