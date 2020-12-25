حبس موظف تحرش بزميلته داخل غرفة مغلقة: وضع يده على مواضع العفة

تصرف جنوني أقدم عليه موظف في شركة خاصة، مستغلا وجوده بصحبة زميلته في العمل داخل غرفة مغلقة بمفردهما، وخلال تحدثها في الهاتف فوجئت بزميلها يضع يده على مواضع العفة، وحضر زملاؤها على صرخاتها وامسكوا بالشاب، وطالبوها برفض محاولات التصالح والتمسك بحقها القانوني.

توجهت الفتاة إلى قسم شرطة المقطم، ومنه إلى النيابة العامة التي فتحت تحقيقا في القضية، وقررت حبس موظف بتهمة التحرش بزميلته لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وبينت تحقيقات النيابة أن المتهم تحرش بصديقته خلال وجودهما في العمل، وأن الفتاة نهرته واستغاثت بزملائها الذين تدخلوا لاحتواء الموقف، وطالبوها باتخاذ إجراءاتها القانونية؛ للحفاظ على حقها، وتبين أن المتهم حاول تقبيلها بعد أن وضع يده على أماكن حساسة في جسدها.

وأفادت التحقيقات أن الفتاة تقدمت ببلاغا إلى قسم شرطة المقطم القريب من مكان عملها، اتهمت فيه زميلها بالتحرش بها جسديا ولفظيا، خلال وجودهما في العمل، وأنه كان يغازلها بكلمات منذ عدة أيام، ونهرته لكنه عاد، وطلبت منه التوقف عن التعامل معها بهذا الأسلوب المرفوض، حتى فوجئت به يتحرش بها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وألقت القبض على المتهم قبل انصرافه من العمل بعد أن احتجزه زملاؤه، حتى تصل الشرطة وتفحص بلاغ المجني عليها، وتحفظت الشرطة على كاميرات المراقبة في مكان الواقعة، واقتادت المتهم إلى قسم شرطة المقطم، وتحرر محضرا وأحيل إلى النيابة العامة.

المتهم يتنصل من الجريمة.. والنيابة تتحفظ على الكاميرات

على مدار ساعة كاملة، شرحت المجني عليها تفاصيل الواقعة أمام النيابة العامة، وأكدت تحرش زميلها بها في العمل، وعندما نهرته فوجئت به يحاول الاعتداء عليها بالضرب وينكر الواقعة، عندها استغاثت المجني عليها بزملائها الذين حضروا على صرخاتها، وطالبوها باللجوء إلى الطرق القانونية للتحقيق في الواقعة.

أما المتهم فحاول التنصل من جريمته أمام النيابة العامة، مدعيا أن رواية زميلته مجرد إدعاء غير صحيح، وقررت النيابة استدعاء 3 من زملاء المجني عليها لسماع أقوالهم، وأقروا أنهم حضروا على استغاثة زميلتهم، وعندما أصر زميلهم على الرفض والإنكار طالبوا المجني عليها بتقديم بلاغا للنيابة العامة.

وعقب انتهاء التحقيقات قررت النيابة العامة تكليف المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة، وتشكيل لجنة فنية لفحص كاميرات المراقبة، وموافاة النيابة بنتائج الفحص.