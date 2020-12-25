أبرزها الاغتسال وقراءة سورة الكهف.. 10 سنن مستحبة يوم الجمعة

يعد يوم الجمعة بالنسبة للمسلمين من أيام الأعياد؛ إذ يؤمن المسلمون أنه في هذا اليوم سقتوم الساعة، وفيه سيجمع الله خلقه على صعيد واحد للحساب والجزاء علي الأعمال الدنيوية، ولذلك جعل الإسلام سنن محببة أدائها في هذا اليوم الميمون.

وبحسب دار الإفتاء المصرية والمؤسسات الدينية، يمكن جمع تلك السنن الخاصة بالجمعة في 10 نقاط، تشمل:

1- الإكثار من الصلاة على النبي:

تعد تلك السنة من أقرب القربات، وأعظم الطاعات، وأمر مشروع بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ إذ قال الله تعالى: (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما).

كذلك وردت العديد من الأحاديث النبوية حول فضل الإكثار من الصلاة والتسليم على خير البرية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي».

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها».

2- تحري ساعة الاستجابة:

ثبت في السنة أن في يوم الجمعة ساعة إجابة، لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه، وقد اختلف العلماء في تحديدها، وقال رسول الله: «في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي فسأل الله خيرا إلا أعطاه».

3- التبكير إلى المسجد:

يعد التبكير للمسجد سنة، وفي ذلك حديث رواه الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الرائح إلى الجمعة في الساعة الأولى كالمقرب بدنة، وفي الساعة الثانية كالمقرب بقرة، وفي الساعة الثالثة كالمقرب كبشا، وفي الرابعة كالمهدي دجاجة، والخامسة كالمهدي بيضة».

4- الاغتسال ولبس أفضل الثياب:

يسن الغسل للرجال الذين يذهبون لتأدية صلاة الجمعة في المسجد، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الاغتسال يوم الجمعة، كذلك يستحب ارتداء أفضل الثياب.

5- التطيب والتسوك:

حرص رسول الله على التعطر في ذلك اليوم، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه، ولو من طيب أهله».

6- السير ماشيا بالأقدام:

من السنن المحببة يوم الجمعة مصداقا لقول النبي في حديث «من غسل يوم الجمعة واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها».

7- قراءة سورة الكهف:

يستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وفقا لقول النبي الكريم في حديثه النبوي «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء».

لا تتحدث والإمام يخطب الجمعة

9- ركعتين تحية المسجد:

يستحب للمسلم إذا داخل المسجد أن يؤدي ركعتين تحية المسجد، حتى وإن بدأت الخطبة، فقال رسول الله: «كان يخطب يوما في أصحابه فدخل رجل فجلس فرآه النبي فقطع الخطبة فسأله أصليت ركعتين؟، قال: لا. قال: قم فصل ركعتين».

10- الاستماع لخطبة الجمعة:

حث الإسلام على ضرورة الاستماغ لخطبة الجمعة، والإصغاء للخطيب والتدبر فيما يقول إمام المسجد، فعن أبي هريرة رضى الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت».