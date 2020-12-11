بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الثورة بالقاهرة

تنقل القناة الأولى المصرية شعائر صلاة الجمعة من مسجد الثورة بالقاهرة.

وكانت وزارة الأوقاف قد نشرت على موقعها الرسمي أن موضوع خطبة الجمعة سيكون تحت عنوان "الحفاظ على المال وحتمية مواجهة الفساد"، مع التأكيد على جميع السادة الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.