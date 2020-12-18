بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة

ينقل التلفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة.

وكانت وزارة الأوقاف قد نشرت موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان «الوقاية خير من العلاج»، مع التأكيد على جميع السادة الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير.

وشدت الأوقاف على ألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية، مراعاة للظروف الراهنة.

وتشدد الأوقاف على جميع المساجد والمصلين الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا والتزام ارتداء الكمامات وإحضار المصليات الخاصة بهم.