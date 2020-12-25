جامعة الاسكندرية تستضيف بطولة الجامعات والمعاهد المصرية للسباحة

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية، والدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أولى فاعليات بطولة الجامعات والمعاهد المصرية للسباحة، الدورة 48 للشهيد الرفاعى، التى تستضيفها جامعة الإسكندرية، اليوم، بإستاد الجامعة وسط المدينة.

يشارك فى الدورة، 32 جامعة حكومية وخاصة من الجامعات المصرية، بإجمالى 295 طالبا وطالبة وفريق من ذوى الإحتياجات الخاصة، وتستمر فاعليات البطولة لمدة ثلاث أيام، ليتنافس باقي الطلاب .

ولفت الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، إلى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والكشف الطبي على كافة المشاركين قبل بدء المسابقات، وتوجيههم إلى ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد داخل غرف الملابس، وتوفير المسافة الآمنة بين اللاعبين، كما تم توفير حجرة للعزل الصحى، وأخرى للإشراف الطبي.

وأوضح الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة استعدت لإستئناف الأنشطة الرياضية وفقاً لشروط الإتحاد الرياضى المصري للجامعات.

وأعلن "جابر" عن فوز جامعة الاسكندرية بالمركز الأول فى مسابقة 50 متر حرة طلبة والمركز الأول فى مسابقة 50 متر طالبات والمركز الثالث 100 متر ظهر طلبة والمركز الثانى طالبات وأيضاً فازت بالمركز الثاني 200 متر طلبة فراشة ومركز اول تتابع 4م ×100 طالبات و مركز ثانى 4م ×100 طلبة، والمركز الثانى والثالث 50 متر حرة من ذوى الهمم وتستمر فاعليات البطولة حتى غداً السبت.