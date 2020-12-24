اليوم.. انتخابات رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية ونائبه

واصلت جامعة الإسكندرية انتخابات الاتحادات الطلابية، حيث تجري اليوم انتخابات أمناء اللجان العليا والأمناء المساعدين، تليها انتخابات رئيس ونائب رئيس اتحاد الطلاب، وإعلان أسماء الفائزين في جامعة الإسكندرية.

وانتهت انتخابات رئيس اتحاد الطلاب ونائبه، في كليات جامعة الإسكندرية، وأسفرت عن فوز 14 كلية بالتزكية وهي كليات "التربية والطب وطب الأسنان والزراعة والطب البيطري والفنون الجميلة والتربية الرياضية بنات والدراسات الاقتصادية وزراعة سابا باشا والحقوق والهندسة والعلوم والحاسبات وعلوم البيانات والسياحة والفنادق".

كما أجريت الانتخابات فى 7 كليات وهي الآداب والتمريض والتربية الرياضية بنين والتربية للطفولة المبكرة والتجارة والتربية النوعية والصيدلة، وشهدت الانتخابات التعيين فى 8 كليات لعدم اكتمال النصاب القانونى، وهى كليات الزراعة بسابا باشا والصيدلة والدراسات الاقتصادية والتمريض (اللجنة الرياضية) والآداب والطب البشري والتربية النوعية وطب الأسنان، فيما أجريت الانتخابات فى كليتى التمريض والزراعة (الرياضية والاجتماعية).

وقال محمود جمال الدين، مدير إدارة رعاية الشباب بجامعة الإسكندرية، إن الانتخابات تجرى وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية بسبب فيروس كورونا، فيما حسمت التزكية الانتخابات في 13 كلية من الجولة الأولى والتعيين بـ3 كليات.

وأضاف أن الانتخابات الطلابية ستختتم بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه غداً الخميس 24 ديسمبر الجارى، فيما أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الإسكندرية، في بيان لها، عن ترشح 1184 طالبا وطالبة لخوض انتخابات اتحادات الطلاب للعام الجامعي الحالي، في 21 كلية ومعهدًا.