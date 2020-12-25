توقيع اتفاقية مع الصين لتمويل تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد البدري، السفير المصرى بالصين، توقيع اتفاقية مع مسؤولي عدد من البنوك الصينية، للحصول على الشريحة الثالثة والأخيرة من عقد تمويل تنفيذ منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، حيث حضر مسؤولو البنوك الصينية بمقر السفارة المصرية ببكين.

وتوجه الدكتور عاصم الجزار، بالشكر لفريقي العمل من الجانبين المصري والصيني، القائمين على تنفيذ هذا المشروع القومي الهام، وهو منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يتم تنفيذه لأول مرة بمصر، ويضم أعلى برج فى إفريقيا، وهو البرج الأيقوني بارتفاع نحو 400 متر، ويُعد دليلاً على متانة العلاقات الصينية المصرية، والتعاون المشترك في مجال البناء والتشييد، مؤكدا أن هذا النموذج الناجح لتضافر الجهود الفنية بين فريقي العمل المصري والصيني لهو مثار فخر ونموذج مشرف للإدارة المحترفة للمشروعات.

وأكد الدكتور محمد البدري، السفير المصرى بالصين، على قوة العلاقات المصرية الصينية، وأن مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يُمثل نموذجا حيا للتعاون المصري الصيني المثمر، ويعكس العلاقات المصرية الصينية الراسخة المتينة، وتعدد أوجه التعاون والمشاركة بين الجانبين فى مختلف المجالات.

وأكدت إحدى مسؤولي البنوك الصينية الممولة لتنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هذا المشروع يُعد نموذجا ناجحا للتعاون بين الجانبين المصري والصيني، معربة عن تطلعها للمزيد من أوجه التعاون مستقبلاً في مختلف المجالات.

وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن منطقة الأعمال المركزية، تضم 20 برجا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وبلغ ارتفاع البرج حاليا 251 مترا، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.