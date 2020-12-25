بتكلفة 10 ملايين جنيه.. مشروع لتنمية الثروة الحيوانية بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن إقامة مشروع لتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، بتمويل حكومي يصل إلى 210 ملايين جنيه ويعمل على تحقيق عائد اقتصادي للمحافظة.

وقال اللواء آمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى، فى اجتماعه مع محافظ مطروح بديوان عام المحافظة، اليوم، إن المشروع يأتى ضمن خطة تنمية المتكاملة لتنمية الثروة الحيوانية خاصة تسمين الأبقار والأغنام والماعز والدواجن لإنتاج اللحوم وتصنيع الألبان وغيرها، والمقترح إقامته على مساحة 5 آلاف فدان بمنطقة الحمام أو العلمين، مع توفير المقنن المائي والموارد اللازمة للمشروع الإنتاجى.

وأضاف ان المشروع يعمل على توفير مزيد من فرص العمل لشباب المحافظة وتأهيلهم وتدريبهم خاصة خريجى كليات الطب البيطرى والزراعة، لافتًا إلى وضع تخطيط المشروع وفقا للإحتياجات والمطالب، وفقا لآراء المركز الإستشاري للمشروع، حيث سيتم وضع الدراسات الإستراتيجية ومحددات الإستفادة والجدوى الإقتصادية من المشروع من خلال إستشاريين، والمقرر إقامة المرحلة الأولى منه خلال ٢٠ شهرا، مع الإسراع فى إنهاء المشروع وفق المحددات المطلوبة.

ووجه محافظ مطروح إلى الاستفادة من المشروع لأهميته الإقتصادية مع تشكيل لجنة من الجهات المعنية تكون مهمتها اختيار موقع الأرض وفق شروط واحتياجات المشروع من تربة ومد بنية تحتيه وتوافر مقنن مائى لتحقيق أقصى إستفادة من المشروع، بالإضافة إلى العمل على توفير فريق العمل المناسب لإدارة المشروع وتدريبه وتأهيله جيدا، مع وضع الدراسة المتكاملة للإستفادة من كامل المساحة المقرر تخصيصها ليعود المشروع بالنفع على أهالي مطروح.