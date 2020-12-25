الاتصالات: 96 مليونا يستخدم التليفون المحمول

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وصول عدد مشتركي التليفون المحمول نحو 96 مليون مشترك أكتوبر 2020، بالمقارنة بنحو 95.25 مليون مشترك بنهاية أكتوبر 2019.

فيما بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت 57.3% في عام 2019/2020 بالمقارنة بنحو 47.6 % بنهاية عام 2018/2019 بزيادة حوالي 10% مقارنة بالعام الماضي، و بلغ عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة (ADSL) نحو 8.6 مليون مشترك بنهاية أكتوبر 2020؛ مقارنة بنحو 7.17 مليون مشترك بنهاية أكتوبر 2019 بزيادة 1.43 مليون مشترك جديد.

وبلغ عدد مشتركي (Mobile Broadband) حوالى 45.5 مليون مستخدم بنهاية أكتوبر 2020، مقارنة بنحو 42.25 مليون مستخدم بنهاية أكتوبر 2019.

تدريب 115 ألف شاب في 2020 بكلفة 400 مليون جنيه

وأضافت الوزارة، في بيان أنه في ضوء تنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية، والتي يعد أحد أهم محاورها بناء القدرات، ضاعفت الوزارة برامج تنمية المهارات الرقمية بهدف تدريب 115 آلف شاب وشابة خلال العام المالي الحالي بكلفة اجمالية 400 مليون جنيه؛ واعتمدت استراتيجية الوزارة في بناء القدرات على منهجية هرمية تبدأ بتدريب أولى سريع لقاعدة عريضة من الشباب؛ ويتدرج في التخصص لأعداد أقل ولكن تلقى تعليما مكثفا ومتعمقا، حيث اطلقت الوزارة عدد من المبادرات لبناء القدرات الرقمية بهدف إعداد كوادر وطنية للدفع بعمليات التحول الرقمي، وتأهيل الشباب في المجالات التكنولوجية لتعظيم فرصهم في الحصول على وظائف غير تقليدية.

بُناة مصر الرقمية منحة للمتفوقين من خريجي الهندسة والحاسبات

وأشار البيان إلى أن أبرز هذه المبادرات، مبادرة «بُناة مصر الرقمية» وهى منحة للمتفوقين من خريجي كليات الهندسة وكليات الحاسبات والمعلومات؛ ويحصل خريجو المبادرة على درجة الماجستير المهني من كبرى الجامعات العالمية فى إحدى التخصصات المتعمقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهى علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلم الروبوتات والأتمتة، والفنون الرقمية، بالإضافة الى شهادات تدريب معتمدة من الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا، وأيضا شهادة في المهارات القيادية والإدارية، وأخرى في اللغة الإنجليزية.