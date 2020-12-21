بالتعاون مع الاتصالات..إنشاء مركز للتدريب والإبداع الرقمي بجامعة بنها

استقبل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفد جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، لبحث إنشاء مركز للتدريب والإبداع الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

جاء ذلك، اليوم، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتورة هالة زايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والدكتورة هبة صالح مدير مركز تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، خلال اللقاء، أن استراتيجية بناء مصر الرقمية تعتمد على محورين رئيسيين، هما تحقيق التحول الرقمي وإعداد الكفاءات الرقمية، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى إلى بناء الكفاءات الرقمية القادرة على دفع عمليات التحول الرقمي من خلال إعداد وتنفيذ العديد من الأنشطة لدعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بجميع أنحاء مصر.

وأشار إلى أن إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية في الجامعات والمحافظات لتكون ملتقى لتبادل الخبرات بين الشباب، وتدريبهم على مختلف تخصصات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع تنفيذ برامج تدريب لرعاية الإبداع.

من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد أن مركز التدريب والإبداع الرقمي يأتي في إطار سياسة جامعة بنها للتحول الرقمي والتحول لجامعة ذكية، مشيرًا إلى أن المركز التكنولوجى الجديد سوف يحتوى على إمكانيات هائلة بهدف دعم طلاب الجامعة وشباب محافظة القليوبية واعدادهم لسوق العمل وتزويدهم بالمهارات الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة، فضلا عن مساعدتهم في الحصول علي فرص عمل تناسب مؤهلاتهم العلمية.

في وقت سابق تقرر إختيار الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة السابق لشئون التعليم والطلاب عضوا باللجنة الدولية للاعتماد الأكاديمي للجامعات بالسعودية مع عدد من الخبراء من ايرلندا وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا.

واعرب الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز الذى حققه الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة السابق باعتباره أحد خبراء الجودة والإعتماد الأكاديمي ، مشيرا الى ان جامعة بنها تزخر بالعديد من العلماء والأساتذة في مختلف المجالات العلمية والبحثية والذين يحققون نجاحات تعد فخرا للجامعة وجميع العاملين بها.