مسؤولو «الإسكان» يتفقدون مشروعات المياه والصرف في بورسعيد

أجرى الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشؤون المتابعة والمشروعات، جولة تفقدية بعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، التي يتم تنفيذها بمحافظة بورسعيد.

رافق مستشار وزير الإسكان، المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب وحماية المستهلك، والدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة، واللواء مجدى عبدالرحمن، رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لمراجعة نسب التنفيذ بالمشروعات، والتأكد من سرعة انتهاء الأعمال لخدمة المواطنين وفقا للخطط الزمنية الموضوعة.

واستهل قيادات قطاع المرافق بوزارة الإسكان، الزيارة، بتفقد محطة مياه شرب الكاب، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 26 ألف م3/يوم، لخدمة 175 ألف نسمة في المرحلة الأولى، تمهيداً للاستلام الابتدائي للمحطة لدخولها الخدمة، لخدمة أهالي محافظة بورسعيد.

كما تفقد الوفد، محطة معالجة الصرف الصحي بجنوب بورسعيد c9 والتي تبلغ طاقتها التصميمية 40 الف م٣/يوم، حيث تم عقد اجتماعا تنسيقيا بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب تمهيدا لاستلام المحطة بعد تحويلها إلى معالجة ثلاثية.

وأشار الدكتور أسامة حمدي، إلى أن الزيارة تأتى فى إطار التنسيق الكامل بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة في كافة المشروعات، لتحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين بالمحافظة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

من جانبه، أكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن هناك عدة مشروعات تنموية تشهدها محافظات القناة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، لحل جميع المشكلات الملحة التي تؤرق المواطنين، مشيراً إلى أن الدولة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية لخدمة المواطنين وخاصة في المناطق الجديدة، بجانب القطاعات الريفية التي توليها الدولة اهتماماً خاصاً لا سيما في إطار التكليفات الرئاسية بتطوير عدد كبير من القرى ضمن المرحلة الجديدة من مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.