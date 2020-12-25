حملة على أسواق كفر شكر,, وتطهير المنشآت بالمنيا

شنت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر، برئاسة اللواء هشام رفعت، رئيس المركز والمدينة، حملة مكبرة شملت أقسام المتابعة والإيرادات والإشغالات والنظافة لمتابعة حركة الأسواق وتنظيم الباعة لضمان عدم خروجهم من الأماكن المخصصة لهم للقضاء على الاشغالات والتكدس المرورى بالطرق والشوارع.

وقال اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، فى تصريحات صحفية، اليوم، إن جهاز المدينة نقل عددا من الأسواق بالوحدات المحلية بعيدا عن الشوارع والطرق العامة والمنازل للتسهيل على المواطنين والقضاء على التكدسات المرورية والاشغالات.

وأوضح رئيس المدينة أن حملات تنظيم الأسواق ورفع الاشغالات بقرى الوحدات المحلية والمدينة مستمرة لراحة وخدمة المواطنين وتسهيل حركة السير والمرور لهم دون مضايقتهم فى تحركاتهم اليومية بهدف إشاعة الرضا بين أهالينا المواطنين

وفي سياق متصل، أعلنت الوحدات المحلية بمراكز "المنيا وديرمواس، ومطاي" عن تنفيذ أعمال الرش والتطهير لكافة المنشآت الحكومية والمستشفيات وكافة الأماكن التي يتردد عليها المواطنون لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، حملات التطهير لكافة المصالح الحكومية ومكاتب البريد والبنوك ومقر الوحدة المحلية بنطاق المركز، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي، حملة لتنفيذ أعمال الرش والتطهير للشوارع والميادين.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز العدوة، حملة تطهير للشوارع والميادين والأحياء الداخلية بنطاق المركز، وأجرت كذلك الوحدة المحلية لمركز بني مزار، حملة لتنفيذ اعمال الرش والتطهير لمقر الوحدة المحلية والشوارع والميادين.

وناشد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتي أعلنت عنها اجهزة الدولة ، مؤكداً على ضرورة توحيد الجهود لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.