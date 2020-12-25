رد غريب من جونسون على سؤال صحفي عن شعره «المنعكش»: «سلملي على أمك»

تعرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس الخميس، لموقف غريب، حين سأله صحفي أحد أغرب الأسئلة الشخصية على الإطلاق.

ونقل أحد الصحفيين سؤال أوصته والدته بطرحه على المسؤول البريطاني، الرفيع الذي جاء في فترة تعد من ضمن الأكثر صعوبة في تاريخ بريطانيا نظرا لملف «بريكست» وأزمة فيروس كورونا المستجد التي تمر على العالم منذ عام، وأثرت على الاقتصاد في الدول الكبرى.

أما عن السؤال الذي تضمنته الرسالة، الذي لا شك راود العديد من البريطانيين وغير البريطانيين على غرابته، فكان عن شعر رئيس الحكومة، ولماذا لا يمشطه، بحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

و قال الصحافي حرفيا: «أنت تمثل البلاد في الخارج، إلا أننا قلما نرى شعرك مرتبا، أمي تريد أن تعرف لماذا لا تسرحه؟».

إلا أن جونسون رد برحابة صدر، ضاحكا ومستنكرا في الوقت ذاته، قائلا: «نعم لدي مشكلة في شعري، لكنني أرتبه دوما، لا بل لدي مشط في مكتبي».

وتابع مبتسما: «بلغ تحياتي لأمك، وأتمنى لها أعيادا كريمة، كما أقدم لها اعتذاري».

وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه تم التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي، قائلا عبر تويتر «تم الاتفاق».

ونشر جونسون، الذي حقق فوزا كاسحا في انتخابات العام الماضي جراء تعهده بـ«إنجاز بريكست»، صورة له وهو يحتفل. بدورها، أفادت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس بأن الاتفاق سيؤدي إلى «علاقة تجارية قوية» مع بروكسل وشركاء آخرين حول العالم.

وقال جونسون إن اتفاق بريكست ينهي سلطة المحكمة الأوروبية، وإن الاتفاق سيخلق وظائف في كل القارة الأوروبية.

وأضاف خلال كلمة له بعد إبرام اتفاق بريكست أن بريطانيا تمكنت من استعادة السيطرة على مصيرها، مؤكدا أن بريطانيا ستصبح بعد اتفاق بريكست السوق الأول في أوروبا.