عاجل.. توفير 83 سيارة أجرة لنقل ركاب قطار قنا بعد خروجه عن مساره

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفطا، توفير83 سيارة أجرى لنقل ركاب القطار الجانح عن مساره بقفط إلى مقاصدهم، تزامنًا مع التعامل مع العربة عن طريق الونش وأمين السكة الحديد.

وتنشر "الوطن" الصور الأولى لخروج إحدى العجلات للقطار في شريط سكة حديد قفط.

كانت محافظة قنا شهدت توقف حركة القطارات صباح اليوم الجمعة، بعد خروج قطار ركاب 157 "الأقصر - الإسكندرية" عن مساره قبل دخول محطة قفط جنوب محافظة قنا.

تلقي اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد خروج عربة قطار عن القضبان قبل دخول محطة قفط جنوب قنا متجه إلي الإسكندرية دون وقوع إصابات.