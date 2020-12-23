مصرع طفلين بالدقهلية.. الأول صدمه قطار والأخرى سقطت من البلكونة

لقي طفلان مصرعهما في حادثين منفصلين بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، أحدهما صدمه قطار أثناء لهوه أمام ورشة والده بدائرة مركز السنبلاوين، فيما لقيت طفلة مصرعها إثر سقوطها من شرفة الدور الأول بمنزلها، بنفس المركز.

تلقى اللواء رافت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود إشارة من مستشفي السنبلاوين العام إلى مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بوصول طفل جثة هامدة.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع الطفل «آدم محمد عبد المولى»، 7 سنوات، نتيجة الإصابة بكسر في الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ، وبسؤال والده، 42 سنة، سمكري سيارات، ومقيم بقرية «طماي الزهايرة» التابعة لدائرة للمركز، في محضر الشرطة، أكد أن قطار «المنصورة – الزقازيق» صدم الطفل أثناء لهوه أمام الورشة الموجودة ببندر السنبلاوين.

وأكد والد الطفل في أقواله، أن القطار رقم 341 القادم من الزقازيق والمتجه إلى محطة المنصورة، صدم الطفل، مما تسبب في إصابته التي أودته بحياته، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وبالتنسيق مع قسم شرطة النقل والمواصلات بالمنصورة، أفادت بعدم وجود ثمة تجاوزات، وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بوجود كدمات وكسور متعددة بالرأس، ويرجح أن يكون سبب الوفاة حدوث نزيف في المخ، ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11965 لسنة 2020 إداري مركز السنبلاوين، وبالعرض علي النيابة العامة قررت التصريح بالدفن.

وتبلغ لمركز شرطة السنبلاوين وصول الطفلة «جنا علاء السيد»، 6 سنوات، إلى المستشفى العام، مصابة بكدمات في الرأس وشبه نزيف داخلي، ادعاء سقوط من علو، وتم تحويلها إلى المستشفى الدولي بالمنصورة لاستكمال العلاج، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة بعد قليل من وصولها المستشفى.

وبسؤال والدتها «ليلي صبحي عبد الله»، 33 سنة، ربة منزل، في محضر الشرطة، أكدت أنه أثناء لهو الطفلة في شرفة المنزل بالطابق الأول، وعند محاولتها النظر إلى أسفل، اختل توازنها وسقطت على الأرض، مما أدى إلى إصابتها، التي أودت بحياتها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11963 لسنة 2020 إداري مركز السنبلاوين، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن جثة الطفلة.