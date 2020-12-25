«عمال مصر» يطالب أصحاب الأعمال بتوفير الحماية في ظل أزمة كورونا

مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا، جدد اتحاد عمال مصر دعوته إلى ملايين العمال بالالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة، مطالبا أصحاب الأعمال بتوفير جميع وسائل الحماية، مع الاستمرار في العمل والإنتاج، ولكن دون الإخلال بالقواعد التي أعلنت عنها الدولة، من تباعد اجتماعي، وارتداء الكمامات، والاستمرار في تعقيم مواقع العمل، وغيرها من إجراءات الوقاية من الفيروس.

وقال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن آخر بيان إحصائي صدر عن وزارة الصحة حول تداعيات إصابات فيروس كورونا، سجل 1021 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، و51 حالة وفاة، ما يتطلب تجديد دعوة الاتحاد العام ونقاباته العامة، ومؤسساته الاجتماعية والثقافية كافة، إلى الملايين من عمال مصر في مواقع العمل، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة.

وطالب «وهب الله» أصحاب الأعمال بتنفيذ قرارات الدولة المصرية، بشأن الوقاية من الفيروس، وذلك بتوفير جميع وسائل الحماية للعمال.

وأضاف الأمين العام للعمال، في بيان اليوم، أن تزايد عدد ضحايا كورونا يتطلب المزيد من الاحترازات، لافتا إلى أن التنظيم العمالي بنقاباته العامة كافة، قدم كل أشكال الدعم للعمال ماليا ومعنويا وتوعويا؛ لمواجهة هذا الوباء الذي يهدد العالم أجمع.

وتابع محمد وهب الله: «الاتحاد العام يقف مدافعا عن العمال وحقوقهم المشروعة، ويتواصل بشكل مستمر مع قواعده في مواقع العمل والإنتاج عن طريق النقابات العامة، واللجان النقابية، والإتحادات المحلية بالمحافظات، ليس فقط للاستماع إلى مطالبهم وتوصيلها إلى صناع القرار، وحثهم على المزيد من الإنتاج لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن داخليا وخارجيا، ولكن لتقديم أنواع الدعم والتوعية كافة، لمواجهة الأوبئة حرصا على سلامتهم، بإعتبارهم من الفئات الأكثر تضررا.

وأثر فيروس كورونا سلبا على اقتصاديات دول العالم، وأدخل النظام العالمي في حالة من الركود، نتج عنها تأثير على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، طالت مصر وجميع دول العالم، وتفاوتت هذه الآثار بين دولة وأخرى، طبقا لأوضاعها الاقتصادية والسياسية.