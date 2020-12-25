إصابة 6 أشخاص بالتسمم في البحيرة: «شربوا مية ملوثة»

أصيب 6 أشخاص بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم، إثر تناولهم مياه ملوثة بحبوب غلة داخل منزلهم بقرية "سيدي حمد" التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، عقب شعورهم بحالة إعياء شديد.

وكان مستشفى الدلنجات المركزي استقبل، 6 حالات، اليوم، مصابة بحالة تسمم نتيجة تناولهم مياه ملوثة بحبوب غلة، وخضعوا للإسعافات الأولية والخدمة الطبية اللازمة.

وورد في بيان لمديرية الصحة بالبحيرة، أن المصابون هم "عوض رمضان أحمد، 37 عاما، جهاد عوض رمضان، 15 عاما، أحلام سعيد إبراهيم، 32 عاما، عبد الرحمن عوض رمضان، 10 سنوات، آية عوض رمضان، 12 عاما، حمزة عوض رمضان، 12 عاما".

وقالت مصادر طبية أن المصابين خضعوا للإسعافات الأولية بالمستشفى، وجارٍ تحويلهم لمركز السموم بالإسكندرية لاستكمال العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.