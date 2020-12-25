دعاء لرفع وباء كورونا بصوت القارئ الطبيب صلاح الجمل (فيديو)

جعل الله عز وجل الدعاء من أعظم العبادات، فهو مغير الأقدار، وسلاح عزيز لا يرد لصابحه إذا دعا الله عز وجل، فقال تعالي «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم»، فشأن الدعاء عند الله كبير عظيم فهو إظهار للافتقار لله تعالى والتبرؤ من الحول والقوة كما أن فيه معنى الثناء على الله الغني القادر، ومع تصاعد وباء فيروس كورونا تتزايد دعوات المسلمين لمعرفة الدعاء المستجاب لرفع وباء كورونا.

وتنشر «الوطن»، فيديو لجزء من الأدعية المحبب الدعاء له لرفع وباء كورونا، بصوت القارئ الطبيب صلاح الجمل، والذي خصص هذا الدعاء لـ«الوطن».

وقال «الجمل» في دعائه: «يا من على العرش استوى، ولا يعبد إلا هو، إكشف عنا هذا الوباء والبلاء.. يا رب ظن أهل الأرض أنهم قادرون عليها فأتيتهم بمرض أجبرهم أن يتفرقوا ويحبسوا في بيوتهم سبحانك يا قادر يا الله.. يا أملنا يا ربنا يسر لمصر وأمتنا سبل الدواء لهذا الداء، وعجل للمرضى أينما كانوا بالشفاء».

مداومة الدعاء

يكمل القارئ الطبيب دعائه بقوله «يا إلهنا سلمنا أن الدنيا لا شيء، وبيدك وحدك كل شيء، فسلمنا ولا تنمكن المرض منا أبدا يا الله.. يا مولانا تولانا وعذنا من يوم لا حياة فيه ويوم لا راحة فيه ومن فجأة الشر يا ربنا.. علمنا فهمنا هبنا وعيا صافيا وعملا نقيا طيبا نزرع به دنيانا ونحصده في أخرانا يا الله.. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصبحه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين».

ودعا القارئ الطبيب صلاح الجمل المصريين لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتفنيذ تعليمات الدولية من النواحي الصحية حتى يرفع الله عنا هذا الوباء، داعيا لضرورة الاكثار بالتضرع إلى الله ومناجاته عز وجل ليرفع عنا هذا الوباء.

والقارئ الطبيب صلاح الجمل يعد من أهم قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي، كذلك منشد التواشيح والأدعية، وله مريدين ومحبين على مستوى العالم العربي والإسلامي كذلك يشهد حفاوة بالغة في الغرب.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد دعت المسلمين لمداومة الدعاء والتضرع إلى الله والإكثار من استغفاره؛ لما في ذلك من فضل عظيم وفوائد جمة تعود على صاحبها، مؤكدة عبر صفحتها أن يوم الجمعة به ساعة استجاب، كما أن لله ساعات لا يرد فيها الدعاء، فداوم على الدعاء والاستغفار.